teltarif.de Talk: So hat Corona die Digitalisierung beflügelt

Die Corona-Pandemie ist in der Öffent­lich­keit kaum noch präsent. Wir sind weit­gehend zum "normalen" Leben zurück­gekehrt. Doch es gibt auch Dinge, die haben sich länger­fristig oder sogar dauer­haft verän­dert. Corona hat die Digi­tali­sie­rung beflü­gelt, wie wir in der neuen Podcast-Ausgabe mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr bespre­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Corona hat die Digitalisierung beflügelt

Foto: teltarif.de Corona hat einen wahren Strea­ming-Boom ausge­löst. Kein Wunder, denn es gab zumin­dest während der Lock­downs gar keine Alter­nativen, um beispiels­weise neue Filme zu sehen. So hat der eine oder andere neue Smart-TV den Weg in die Wohn­zimmer gefunden. Sogar neue Strea­ming­dienste sind während der Pandemie gestartet - was frei­lich eher zufällig zeit­lich zusam­men­fiel.

Home­office und Home­schoo­ling wurden als Alter­nativen zur Präsenz im Büro oder in der Schule genutzt. In vielen Firmen gibt es das mobile Arbeiten auch weiterhin - wenn auch viel­leicht nicht für jeden Arbeitstag. Schule zuhause wird hingegen kaum noch genutzt - ähnlich wie die Tele­medizin, die eine gute Alter­native zum Besuch in einer Arzt­praxis hätte sein können.

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts spre­chen wir auch über den Boom für Apple Pay, Google Pay und vergleich­bare Dienste, über die viele Kunden auch in Deutsch­land mitt­ler­weile bezahlen. Auch Pres­sekon­ferenzen und ähnliche Veran­stal­tungen gibt es auch "nach Corona" online oder zumin­dest als hybrides Event.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

