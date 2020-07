Corona-Warn-App: 15 Millionen Downloads, 300 Infektionen

Die deut­sche Corona-Warn-App hat nach knapp drei Wochen die Schwelle von 15 Millionen Down­loads erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut auf Twitter mit. Die App soll helfen, Infek­ti­ons­ketten nach­zu­ver­folgen und zu unter­bre­chen. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass Menschen nach einem Coro­na­virus-Test möglichst schnell ihr Test­ergebnis digital erhalten und über die App anonym mögliche Kontakt­per­sonen warnen können, wenn diese auch die App instal­liert haben.

Bundes­ge­sund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) bezeich­nete die App zuletzt als "ein Werk­zeug von vielen, um neue Ausbrüche einzu­dämmen". Sie sei aber kein Allheil­mittel. "Wir müssen trotzdem weiter aufein­ander acht­geben, Abstand halten, Alltags­maske tragen, Hygie­ne­re­geln einhalten." 15 Millionen Downloads der deutschen Corona-Warn-App

Bild: RKI Spahn geht davon aus, dass bislang rund 300 Covid-19-Infek­tionen über die deut­sche Corona-Warn-App gemeldet wurden. Das sagte der CDU-Poli­tiker in der aktu­ellen Ausgabe des Nach­rich­ten­ma­ga­zins "Der Spiegel". Spahn bezieht sich dabei auf "die Zahl der Verschlüs­se­lungs­codes", die von der zuge­hö­rigen Telefon-Hotline ausge­geben wurden. "Mehr wissen wir aus Daten­schutz­gründen nicht", sagte Spahn.

App bei iPhone-Nutzern wohl beliebter

Auffällig bei der Analyse der Zahlen aus den App-Stores von Apple und Google ist die Tatsache, dass die Corona-Warn-App bei Anwen­dern mit einem iPhone deut­lich popu­lärer ist als unter Nutzern eines Android-Smart­phones. So erhält die App im App-Store von Apple bei über 40 000 Bewer­tungen eine Durch­schnitts­note von 4,7 (von maximal 5) Sternen. Im Google Play Store sank die Durch­schnitts­note bei über 57 000 Bewer­tungen am Montag auf 3,6 Sterne (von maximal 5) ab. In jüngster Zeit vergab nur noch jeder zweite Android-Anwender die höchste Bewer­tung von fünf Sternen. Im Apple-Store liegt dieser Anteil hingegen deut­lich höher bei rund 88 Prozent.

Anwender der Corona-Warn-App sollten die Anwen­dung auf die jüngsten Versionen aktua­li­sieren, in denen einige klei­nere Fehler ausge­bü­gelt wurden, beispiels­weise bei der Darstel­lung der Tage, seit die App akti­viert ist. Bei iOS und Android lautet die aktu­elle Version jeweils 1.0.4. Andere noch vorhan­dene Fehler können nur durch Apple und Google besei­tigt werden, die wich­tige Programm­schnitt­stellen (APIs) für die Corona-Warn-App bereit­stellen.

Die App kann inzwi­schen nicht nur von Menschen in Deutsch­land instal­liert werden, sondern ist auch in den Stores von Google und Apple in allen 27 Mitglieds­staaten der Euro­päi­schen Union sowie in Groß­bri­tan­nien und Norwegen erhält­lich. Dieses Angebot richtet sich an Touristen und Geschäfts­rei­sende, die Deutsch­land besu­chen, aber auch an Ausländer, die ständig oder befristet in Deutsch­land leben.

