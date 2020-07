Gorilla Glass Victus: Besonders effizienter Displayschutz

Rund 169 Jahre Erfah­rung in der Glas­pro­duk­tion der Firma Corning fließen in das für Mobil­ge­räte konstru­ierte Gorilla Glass Victus. Stürze und Kratzer soll das Produkt erheb­lich besser wegste­cken können.

Gorilla Glass Victus naht

Corning Der nord­ame­ri­ka­ni­sche Glas­spe­zia­list Corning hat sein neues Gorilla Glass Victus vorge­stellt. Nach über zwölf Jahren bricht der Hersteller also mit der gewohnten Numme­rie­rung. Die siebte Auflage des Display­schutzes für Smart­phones, Tablets, Note­books und Weara­bles soll über eine gegen­über der Vorgän­ger­ge­nera­tion und Konkur­renz­pro­dukten signi­fi­kant gestei­gerte Halt­bar­keit aufweisen. In Labor­tests konnte Gorilla Glass Victus Stürze aus einer Höhe von bis zu 2 Metern über­stehen. Ferner wurde die Kratz­fes­tig­keit verdop­pelt. Das erste Smart­phone mit Gorilla Glass Victus könnte das Samsung Galaxy Note 20 Ultra werden.

Corning hebt das Schutz­glas auf ein neues Niveau

Gorilla Glass Victus naht

Corning Gorilla Glass ist die bekann­teste Glas­ver­klei­dung von Bild­schirmen zahl­rei­cher Mobil­ge­räte. Konkur­renz­pro­dukte wie Dragon­trail und Xensa­tion sind weit weniger verbreitet und weisen oftmals einen gerin­geren Schutz auf. In einer Pres­se­mit­tei­lung stellte Corning nun die siebte Genera­tion seines Gorilla Glass namens Victus vor. Aus dem Latei­ni­schen über­setzt steht Victus entweder für Lebens­weise / Lebens­un­ter­halt oder dafür, etwas oder jemanden besiegt zu haben. Letz­tere Inter­pre­ta­tion dürfte in Bezug auf die Konkur­renz zutreffen, sollte der Schutz tatsäch­lich so gut wie beworben ausfallen. Samsung Note 20 Ultra Datenblatt

Alle Specs

Presse-Bilder

Bilder

Termin-Gerücht

„Corn­ings Konsu­men­ten­for­schung hat gezeigt, dass eine verbes­serte Perfor­mance bei Stürzen und Krat­zern Schlüs­sel­kom­po­nenten der Kauf­ent­schei­dungen von Konsu­menten sind“, erklärt Senior-Vize­prä­si­dent John Bayne. Ein nach­voll­zieh­bares Ergebnis, schließ­lich kosten High-End-Smart­phones öfters über 1000 Euro. Zumin­dest im Labor konnte Victus aus zwei Metern Höhe mit harten, unebenen Flächen kolli­dieren, ohne zu zerspringen. Laut Corning würden die Schutz­gläser der Wett­be­werber schon bei weniger als 0,8 Meter brechen. Im Vergleich zu Gorilla Glass 6 soll Victus eine doppelte und im Vergleich zur Konkur­renz eine vier­fache Kratz­fes­tig­keit aufweisen.

Corning geht auf Kunden­be­dürf­nisse ein

In China, Indien und den Verei­nigten Staaten sei die Halt­bar­keit das zweit­wich­tigste Kauf­ar­gu­ment für ein Mobil­gerät. Ledig­lich die Marke stünde davor. Die US-ameri­ka­ni­sche Firma wertete das Feed­back von mehr als 90 000 Verbrau­chern aus. Den Ergeb­nissen zufolge sei der Wider­stand eines Smart­phones gegen Stürze und Kratzer nun knapp doppelt so wichtig als vor sieben Jahren. Corning steu­erte eigenen Angaben zufolge das Schutz­glas von bislang acht Millionen Mobil­ge­räten bei. Einem Leak zufolge soll das Galaxy Note 20 Ultra das erste Handy mit dem neuen Gorilla Glass Victus werden.