BGH: Zustimmung zu Cookies darf nicht voreingestellt sein

Cookies spei­chern Daten des Surfers auf dessen Fest­platte. Wer Cookies setzen will, braucht die aktive Zustim­mung des Nutzers, entschied heute der BGH.

Cookies speichern beim Surfen Daten des Nutzers

Bild: picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa Wer auf Inter­net­seiten Cookies setzen will, braucht in jedem Fall die aktive Zustim­mung des Nutzers. Das entschied der Bundes­ge­richtshof (BGH) heute in einem Streit zwischen einem Anbieter von Online-Gewinn­spielen, Planet49, und dem Bundes­ver­band der Verbrau­cher­zen­tralen.

Vorein­stel­lung ist nicht zulässig

Bild: picture alliance/Bernd Weißbrod/dpa Ein vorein­ge­stellter Haken im Feld zur Cookie-Einwil­li­gung benach­tei­lige den Nutzer unan­ge­messen. Der Senat habe das deut­sche Tele­me­di­en­ge­setz nach den Vorgaben der seit 2018 geltenden EU-Daten­schutz­grund­ver­ord­nung ausge­legt, sagte der Vorsit­zende Richter Thomas Koch. Zuvor hatten die Richter dem Euro­päi­schen Gerichtshof Fragen zur Vorab­ent­schei­dung vorge­legt. (I ZR 7/16).

Cookies spei­chern beim Surfen im Internet Daten auf der Fest­platte des Nutzers. Bei einem späteren Besuch der Webseite werden mit ihrer Hilfe die Nutzer und ihre Einstel­lungen wieder­erkannt. Cookies werden auch dazu verwendet, Verbrau­chern indi­vi­du­elle Werbung zu präsen­tieren.

