Conrad Electronic führt Versand-Flatrate ein

Eine Alternative zu Amazon Prime? Zumindest für Technik-Artikel bietet Conrad Electronic jetzt eine Versand-Flatrate an.

Pauschaler Versand bei Conrad Electronic Amazon hat seinen Prime-Service einst als Versand-Flatrate gestartet. Was mit 29 Euro im Jahr begann, kostet derzeit 49 Euro pro Jahr und künftig 69 Euro pro Jahr. Gerade, wer die inzwischen eingeführten Zusatzdienste wie Streaming nicht nutzen kann oder will dürfte sich überlegen, ob er Amazon Prime noch bucht. Zumindest für Elektronik-Artikel positioniert sich jetzt Conrad Electronic als Alternative. Der Versender hat ebenfalls eine Versandflatrate eingeführt.

Höhere Kosten aber auch mehr Service für Geschäftskunden

Für Privatkunden rechnet sich die "Tek Flat" bereits ab drei Bestellungen pro Jahr: Das Angebot kostet für diese Kundengruppe einmalig 14,95 Euro. Ab 10 Euro Bestellwert wird die Sendung dann kostenlos verschickt. Üblicherweise fallen bei Conrad 5,95 Euro Versandkosten pro Bestellung an. Für Geschäftskunden gibt es für 39,95 Euro brutto den "Business Plus" mit weiteren Features. So gibt es hier keinen Mindestbestellwert, ein verlängertes Rückgaberecht und Zahlungsziel von jeweils 30 Tagen sowie eine 24-Stunden-Lieferung wenn bis 18 Uhr bestellt wurde.

Auch wenn es schnell gehen muss, will Conrad eine Alternative zu Amazon darstellen: Kunden im Großraum einer Conrad Filiale bekommen mit "2h-Express- und Wunschlieferung" ihre Produkte, sofern in der Filiale vorrätig sind. Das allerdings lässt sich Conrad mit 14,90 Euro bezahlen. Die Belieferung innerhalb von 24 Stunden kosten für Privatkunden 8,95 Euro wählbar, die Bestellfrist wurde hier auf 17.30 Uhr ausgeweitet. Zusätzlich kann der Kunde bei einer telefonischen Bestellung gegen Gebühr zwischen vier stundengenauen Lieferzeiten (Zustellung bis 8 Uhr, bis 9 Uhr, bis 10 Uhr oder bis 12 Uhr) wählen.

Einschätzung: Schnellerer Versand fehlt

Zwar kostet die Flatrate nur knapp 15 Euro im Jahr, dafür lassen sich im Vergleich mit der einstigen 29-Euro-Amazon-Prime-Flatrate aber auch weniger Artikel bestellen. Schade ist, dass die Privatkunden für Express-Versand zusätzlich zahlen müssen. Hier wäre zumindest eine Lieferung am nächsten Tag bei Bestellung bis 12 Uhr wünschenswert gewesen. Der Mehrwert der Versandkosten-Flatrate ist so überschaubar, zumal die Bestellungen ab 300 Euro in jedem Fall und bei Bezahlung mit dem umstrittenen Dienst SOFORT-Überweisung schon ab 20 Euro auch ohne die Flatrate versandkostenfrei sind.