Connected Car: Alltags-Feature im Auto

Vernetzte oder auch smarte Autos schleichen sich in den Alltag. Einige Nutzer denken sicherlich "ein Connected Car benötige nicht", dabei gibt es schon viele Alltags-Features im Auto, die das Gegenteil beweisen.

Connected Car oder das autonome Fahren von Autos klingt noch nach Zukunfts­musik. Doch wie einige alltägliche Features im Fahrzeug zeigen, findet die Umrüstung zu einem Smart Car mit WLAN- bzw. Internet-Verbindung bereits Stück für Stück statt. Selbst diejenigen, die ein Auto haben und denken, Sie benötigen kein Connected Car, werden staunen, wozu einige Autos schon fähig sind sowie was diese eigentlich zu einem Connected Car macht. Namhafte Autohersteller wie Audi, BWM, Volkswagen (VW) und Co. versuchen sich bei der Entwicklung und Ausstattung zu überbieten. Auf der IFA in Berlin Anfang September wird eines der wichtigen Themen auch wieder das vernetzte Auto sein.

