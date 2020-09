Connect App-Test: "Mein o2" & "Mein Vodafone" gewinnen

Die Fach­zeit­schrift Connect testet nicht nur Netze, sondern auch die Apps der Netz­betreiber. In Deutsch­land liegen o2 und Voda­fone vorne, in Öster­reich Magenta (Telekom) und in der Schweiz Sunrise.

Die Testsieger App von o2 kann über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geöffnet werden.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Fach­zeit­schrift connect schaut sich diese kleinen Helfer­lein jedes Jahr einmal genauer an. Geprüft werden Funk­tio­nalität, Service und Sicher­heit.

Telefónica o2: Sehr gut (927 Punkte)

Die Testsieger App von o2 kann über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geöffnet werden.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Im dies­jäh­rigen Test hat die „Mein o2“-App zum dritten Mal in Folge die Note „sehr gut“ erhalten und sich auf 927 von 1.000 mögli­chen Punkten gestei­gert und ist damit punkt­gleich mit Voda­fone. Telefónica-Kunden­vor­stand Wolf­gang Metze freut sich und betont: „Ein hervor­ragendes Service-Erlebnis hat für uns oberste Prio­rität.“

In der Kate­gorie „Funk­tio­nalität und Hand­habung“ erhielt o2 die Note „über­ragend“ und schaffte 295 von 300 mögli­chen Punkten. Die Tester lobten das „modernes Design und die klare Struktur“ sowie die „flüs­sige und einfache Bedie­nung“. Als Plus­punkt werten sie, dass der Daten­ver­brauch nicht nur inner­halb Deutsch­lands und der EU, sondern auch für Länder außer­halb der Euro­päi­schen Union ange­zeigt wird. Dafür kassierte o2 von der connect ein Lob: "Mit so einer Kosten­trans­parenz können die meisten Wett­bewerber nicht dienen.“ Pluspunkt: Auch der Datenverbrauch im Ausland wird angezeigt.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Laut connect erfülle die „Mein o2“-App „deut­lich mehr als ihren Zweck“: So verknüpft sie beispiels­weise bestehende Mobil­funk- und DSL-Verträge mitein­ander, sodass Kunden Vertrags­kon­ditionen und Kosten für den gesamten Haus­halt stets im Blick haben. Prak­tisch ist auch der Login via Gesichts­erken­nung oder Touch-ID je nach verwen­detem Handy. Die Messung der aktu­ellen Surf-Geschwin­dig­keit lässt sich über einen Speed-Test über­prüfen. Auskunft über die aktu­elle Netz­leis­tung gibt der Live-Check.

In der Kate­gorie „Service“ schaffte o2 178 von 200 mögli­chen Punkten („sehr gut“). Positiv gewertet wurde der direkte Kontakt zum Kunden­ser­vice über mehrere Wege: Wahl­weise via (Video-)Chat und sogar ein direkter Anruf bei der Hotline, wobei sogar die aktu­elle Auslas­tung der Hotline ange­zeigt wird, dann gibt's einen Rückruf. Im Shop-Finder können sich Kunden darüber hinaus den nächst­gele­genen o2-Shop in der App anzeigen und dorthin navi­gieren lassen. Hilfe-Videos und natür­lich auch FAQs runden das digi­tale Service-Angebot ab.

Bei der Analyse der „Sicher­heit“ wurde connect von Test-Unter­nehmen "umlaut" (früher P3) unter­stützt. Geprüft wurden Daten­schutz, Verbin­dungs­sicher­heit und Verschlüs­selung, die Möglich­keit des Iden­titäts­dieb­stahls sowie die Sicher­heit des Quell­codes. Für o2 gab es 454 von 500 mögli­chen Punkten („sehr gut“). Kriti­siert wurde die "Sicher­heit in der B-Note", speziell bei der Verbin­dungs­sicher­heit und dem App-Quell­code.

Mein Voda­fone: Sehr gut (927 Punkte)

Die Vodafone App liegt mit o2 in der Punktzahl gleichauf.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Voda­fone-Kunden klagten in letzter Zeit immer wieder über System­aus­fälle bei der "Mein Voda­fone"-App. Während des connect-Tests scheint alles geklappt zu haben.

Die Tester lobten ausdrück­lich, dass ein Voda­fone-Vertrag direkt in der App kündbar ist. Wie bei den Mitbe­wer­bern kann die Netz­geschwin­dig­keit getestet und die Hotline über mehrere Wege kontak­tiert werden. Der Login erfolgt auto­matisch ohne Pass­wort. Gut gefallen hat den Testern, dass die Funk­tionen direkt auf dem jewei­ligen Handy­betriebs­system laufen und die App keine Weiter­lei­tung zum großen Internet-Web-Portal darstellt.

Verbes­serungs­poten­zial sah die connect bei Sicher­heits­kri­terien.

Telekom: Sehr gut (919 Punkte)

Die Mein Magenta App kann auch mehrere Mobilfunkverträge gut verwalten.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Telekom "Mein Magenta" wusste bei "struk­turierter Menü­füh­rung, Infos zu Kosten und Verbrauch, selbst bei mehreren Verträgen" zu über­zeugen. Ferner ist ein Video-Ident über die App möglich, weiter ein Speed­test und direkter Kontakt zum Kunden­ser­vice.

Nicht ganz so gut fanden die Tester die Sicher­heit (noch verbes­serbar) und bemän­gelten, dass das Sperren und Bestellen einer SIM-Karte nur über das große Kunden­portal im Web möglich sei.

Öster­reich: Magenta Telekom vor Drei und A1

Zu einer guten App gehört auch eine umfangreiche FAQ-Sammlung und Kontakt zur Hotline

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de 875 Punkte konnte das A1-Portal des öster­rei­chi­schen Mobil­fun­kers Mobilkom A1, der Anbieter Drei schaffte 919 Punkte, beispiels­weise mit einer schalt­baren Dritt­anbieter-Sperre. Test­sieger in Öster­reich ist die Magenta Austria (Deut­sche Telekom) mit 927 Punkten. Beim Sicher­heits­test wurde die Absi­che­rung des Quell­codes und der persön­lichen Daten leicht bemän­gelt.

Schweiz: Sunrise vor Swisscom, Salt nicht im Rennen

In der Schweiz landete "My Swisscom" mit 860 Punkten auf dem letzten Platz, kriti­siert wurden ähnliche Sicher­heits­fragen wie bei den anderen Anbie­tern.

Sunrise schaffte 896 Punkte und schob sich dabei auf Platz 1, wobei bei Anpas­sungen des Kunden­ver­trages auf das im Web befind­liche Kunden­portal umge­leitet wird. Den Kriti­kern gefiel das Verschlüs­selungs­ver­fahren und die Absi­che­rung des Quell­codes nicht.

Der dritte Schweizer Anbieter App scheint keine eigene App anzu­bieten.