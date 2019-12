connect-Netztest: 5G ist fünfmal so schnell wie LTE

Die Fach­zeit­schrift connect hat ihren dies­jährigen Netz­test veröf­fent­licht. Auch wenn der neue Netz­stan­dard 5G noch im Aufbau ist, wurde dieser - in einem sepa­raten Test - bereits mitbe­rück­sich­tigt. Dabei waren die Gege­benheiten in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz nicht mitein­ander vergleichbar.

In der Schweiz haben Swisscom und Sunrise ihre 5G-Netze bereits im Früh­jahr in die Vermark­tung geschickt. Dabei hatte Sunrise schon Ende März mitge­teilt, 152 Orte mit dem neuen Netz­stan­dard zu versorgen. Das Unter­nehmen will 5G vor allem als Fest­netz­ersatz in Dörfern vermarkten, in denen es keine ausrei­chende kabel­gebun­dene Internet-Infra­struktur gibt. Swisscom star­tete Mitte April in acht Städten und konzen­triert sich beim Ausbau zunächst auf Ballungs­gebiete.

Deutsch­land: 5G von Telekom und Voda­fone

5G-Netze im Test In Deutsch­land star­teten die Deut­sche Telekom und Voda­fone im Sommer mit 5G - aller­dings zunächst nur in wenigen Städten und Gemeinden. Während die Telekom vor allem die Versor­gung von Städten angeht, will Voda­fone 5G unter verschie­denen Test­szena­rien erproben, sodass zum Teil auch länd­liche Region in den Ausbau einbe­zogen wurden.

Anders als in der Schweiz wurde der 5G-Test in Deutsch­land recht allge­mein gehalten und punk­tuell an Orten durch­geführt, die Telekom und Voda­fone als Test-Stand­orte empfohlen hatten. Telefónica hat am 5G-Netz nicht teil­genommen, zumal der Münchner Betreiber den öffent­lichen Betrieb des neuen Netz­stan­dards noch nicht gestartet hat.

In Öster­reich ist 5G noch im Test­betrieb

In Öster­reich gibt es von allen drei Netz­betrei­bern bislang nur 5G-Tests, die unter Ausschluss der Öffent­lich­keit statt­finden. connect konnte zumin­dest einige Speed­tests durch­führen. Dabei wurden Daten­über­tragungs­raten von 500 bis 1100 MBit/s im Down­stream erzielt. Damit sei 5G etwa fünfmal so schnell wie LTE, wobei es zu berück­sich­tigen gilt, dass - anders als bei 4G - noch keine Mitnutzer in der glei­chen Funk­zelle waren.

In Deutsch­land hat connect nur zwischen 4G und 5G unter­schieden, aber noch nicht zwischen den Netzen von Telekom und Voda­fone diffe­renziert. Im Down­stream lag der mitt­lere Daten­durch­satz bei 516 MBit/s, im LTE-Netz nur bei 164 MBit/s. Als Maxi­malwerte wurden 695 bzw. 401 MBit/s gemessen.

connect hat auch Werte für den Upstream ermit­telt - verbunden mit dem Hinweis, dass für diesen gene­rell noch das LTE-Netz genutzt wird. Inter­essant ist die Beob­achtung, dass die Daten­über­tragungs­raten bei akti­viertem 5G schlechter als bei ausschließ­licher Nutzung des LTE-Netzes waren. Der mitt­lere Daten­durch­satz lag bei akti­viertem 5G bei 49,2 MBit/s, mit LTE ohne 5G bei 58,0 MBit/s. Für den maxi­malen Daten­durch­satz wurden 61,2 bzw. 86,8 MBit/s ermit­telt.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, wie gut die 5G-Netze in der Schweiz schon heute sind.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)