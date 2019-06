Mobilfunk Shop Test: Connect kürt Telefónica zum Sieger

Telefónica gewinnt den diesjährigen Shop-Test der Zeitschrift connect. Die Fach­zeit­schrift connect hat 356 Mobil­funk­läden in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz ihrem jähr­lichen Test unter­zogen. 137 Tester vergli­chen die Shops in den Kate­gorien „Tarif-Bera­tung“, „Ausstat­tung/Atmo­sphäre“, „Geräte-Bera­tung“, „Auftreten der Mitar­beiters“ sowie „Dienste-Bera­tung“. Der Schweizer Anbieter Sunrise erreicht als Gesamt­sieger 430 von 500 mögli­chen Punkten und erhält als Einziger die Note „sehr gut“. In Deutsch­land siegt Telefónica Deutsch­land mit 393 Punkten („gut“) und in Öster­reich belegt A1 mit 385 Punkten den ersten Platz.

Deut­sche Telekom lässt in puncto Service nach

Die connect-Mitar­beiter testeten in Deutsch­land 200 Shops in 13 Städten und zwölf länd­lichen Regionen. Getestet wurden die Shops von Telefónica Deutsch­land (o2), Voda­fone, Deut­sche Telekom und Mobilcom-Debitel, von denen erstere als deut­liche Sieger hervor­gehen: Moti­vierte Mitar­beiter, die den Kunden eine kompe­tente Tarif- und Tech­nikbe­ratung bieten und sich mit 393 erreichten Gesamt­punkten von der Konkur­renz abheben. Die Münchner springen damit gegen­über dem letzten Jahr von Platz drei auf Platz eins.

Voda­fone erzielt mit 387 Punkten den zweiten Platz und verbes­sert sich damit um eine Note auf „gut“. Die Deut­sche Telekom lässt im Vergleich zum Vorjahr bei der Bera­tung nach: Der Anbieter erreicht ledig­lich 361 Punkte und die Note „befrie­digend“, gefolgt von Mobilcom Debitel, die alle drei Mobil­funk-Netze unter einem Dach vertreibt. Letz­terer erreicht den vierten Platz mit 331 Punkten und eben­falls der Note „befrie­digend“. Hier gibt es in puncto Bera­tung und Shop-Ausstat­tung deut­lichen Opti­mierungs­bedarf, so die Tester von connect.

Schweizer Sunrise mit exzel­lentem Service

In Öster­reich sowie der Schweiz führten die connect-Mitar­beiter jeweils 78 Shops-Tests in je 13 Städten durch. Die getes­teten öster­reichi­schen Anbieter waren A1, Magenta Telekom und Drei, wobei A1 sich zum wieder­holten Mal den Landes­sieg sichern konnte: Dank überaus bemühter Shop­verkäufer und hervor­ragender Tarif­bera­tung erreicht A1 385 Punkte und die Note „gut“, gefolgt von der ehema­ligen T-Mobile Magenta Telekom (381 Punkte, Note „gut“) und Drei (318 Punkte, Note „ausrei­chend“).

In der Schweiz erzielt Sunrise den Gesamt­sieg, vor Swisscom und Salt. Als unan­gefoch­tener Gesamt­sieger in DACH erreicht Sunrise als einziger Anbieter die Note „sehr gut“ mit 430 Punkten. Auch Swisscom mit 398 Punkten und Salt mit 391 Punkten bewegen sich mit ihren Ergeb­nissen im oberen Bereich und bekommen die Note „gut“.

Wenn Sie wissen wollen, wie die Ergeb­nisse im vorigen Jahr aussahen, dann können Sie das in einem weiteren Bericht nach­lesen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)