Festnetz-Test: Telekom ist nicht der einzige Gewinner

Neue Ergebnisse beim Festnetz-Test der Connect

picture alliance / dpa, Bearbeitung: teltarif.de Manche Internet-Kunden sind zufrieden mit ihrem Internet-Anschluss - andere weniger. Doch die Zufrie­den­heit nur nach den erzielten Up- und Down­load­werten zu ermit­teln, greift mögli­cher­weise zu kurz. Die Connect hat wieder ausführ­lich Fest­netz-Provider getestet, und zwar nicht nur bundes­weit tätige, sondern auch regio­nale Provider.

Auto­mati­siert wurden von der Connect rund um die Uhr Messungen von Tele­fonie, Daten­über­tra­gungen, Web-Services und Web-TV durch­geführt - die kompletten Ergeb­nisse gibts auf der Seite connect.de/fest­netz­test.

Kombi aus eigener Messung und Crow­dsour­cing

picture alliance / dpa, Bearbeitung: teltarif.de In die Ergeb­nisse sind wieder verschie­dene Messungen einge­flossen, und zwar die von der Connect gemeinsam mit dem Unter­nehmen zafaco erho­benen Mess­werte und die über eine bei den Lesern instal­lierte Crow­dsour­cing-App erho­bene Daten.

Bei der Sprach­tele­fonie siegt die Telekom vor 1&1 und o2, bei den regio­nalen Anbie­tern lieferte M-Net die besten Ergeb­nisse. Im Test wurde die Ende-zu-Ende-Sprach­qua­lität von Tele­fonaten von und ins eigene Netz (max. 80 Punkte), von und in andere All-IP-Netze (max. 160 Punkte) sowie in die Mobil­funk­netze (max. 40 Punkte) bewertet. In diesem Jahr wurden die Tests übri­gens erst­mals komplett IP-basiert durch­geführt und nicht mehr wie früher über an den Router ange­schlos­sene ISDN-Tele­fone.

Gesamtergebnis Connect-Festnetztest

Bild: Connect In den Jahren 2015, 2017 und 2020 hatte 1&1 den Connect-Fest­netz­test gewonnen. Diesmal müssen sich die Monta­baurer zwar wieder der Telekom geschlagen geben - doch zur Spit­zen­gruppe zählen sie nach wie vor. In der Tele­fonie-Diszi­plin zählt 1&1 wie bereits erwähnt zum Spit­zen­trio, in der Daten­über­tra­gungs-Diszi­plin zu den Anbie­tern, die in dieser Teil­wer­tung volle Punkt­zahl errei­chen. Auch beim Crow­dsour­cing sowie beim Web-TV erzielen die Monta­baurer laut der Connect über­zeu­gende Ergeb­nisse. Einige Einzel­ergeb­nisse sind den einge­blen­deten Grafiken zu entnehmen.

Die Telekom als Test­sieger hat starke Leis­tungen sowohl in der Sprach- als auch in der Daten­über­tra­gungs-Diszi­plin gezeigt. Zu hoher Sprach­qua­lität seien schnelle Verbin­dungs­auf­bau­zeiten gekommen, auch bei den Daten­tests erzielten die Bonner die volle Punkt­zahl. Das Crow­dsour­cing zeigte eben­falls gute Ergeb­nisse, nur beim Verhältnis der tatsäch­lichen Down­load-Daten­raten zum vertrag­lich verein­barten Maxi­mal­wert gibt es offenbar noch Verbes­serungs­poten­zial.

o2 und Voda­fone holen auf, Ergeb­nisse bei Regional-Provi­dern

Ergebnisse bei der Sprachtelefonie

Bild: Connect Laut dem Bericht holt o2 als Fest­netz­anbieter weiter auf, in der Gesamt­wer­tung gehört o2 eben­falls zu den "sehr guten" Anbie­tern. Klei­nere Kritik­punkte gibt es weiterhin: Die Crow­dsour­cing-Ergeb­nisse waren insge­samt gut, aller­dings lagen die Münchener laut den Ergeb­nissen beim Verhältnis der tatsäch­lichen Down­load- und Upload-Daten­raten zu den vertrag­lich verein­barten Werten zurück. Bei den Web-Services fielen lang­same DNS-Auflö­sungs­zeiten und lang­same Gaming-Pings auf, bei Web-TV längere Puffer­zeiten.

Bei Voda­fone wurde und wird von den Nutzern im Bezug auf das TV-Kabel­netz oft kriti­siert, dass regional zu viele Nutzer an einem Verteiler hängen. Mit weiteren Segmen­tie­rungen des Kabel­netzes will Voda­fone sich künftig weiter stei­gern. Die Internet-Daten-Tests zeigten zwar sehr gute Ergeb­nisse, mit Ausnahme von recht hohen Fall­zahlen, in denen die Upload-Band­breite vor allem an schnellen Kabel­anschlüssen unter die vertrag­lich zuge­sicherte Daten­rate fiel.

Ergebnisse bei der Datenübertragung

Bild: Connect Bei den regio­nalen Anbie­tern hat die Deut­sche Glas­faser erst­mals am Test teil­genommen und sich dort sofort auf den ersten Platz gesetzt. Das Schluss­licht bei den Regio­nal­anbie­tern bildete Pyur (Tele Columbus): Die an sich guten Tele­fonie-Ergeb­nisse bei Pyur wurden von langen Verbin­dungs­auf­bau­zeiten und leicht erhöhten Fehler­raten getrübt. Bei den Internet-Daten­tests zeigte sich eine erhöhte Zahl von Fällen, in denen die Down­load-Band­breite unter 85 Prozent des verein­barten Maxi­mal­werts sank. Das Crow­dsour­cing wies auf Schwä­chen bei den Down­load- und Upload-Band­breiten hin. Die Web-Services litten unter der lang­samen DNS-Auflö­sung, während beim Web-TV die YouTube-Antwort­zeiten mäßig ausfielen.

