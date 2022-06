Connect Conference: Kein Ausbaufahrplan für 1&1-Netz

Bei der Connect Confe­rence am 21. und 22. Juni in Dresden wäre eigent­lich die beste Gele­gen­heit gewesen, den Ausbau­fahr­plan für das geplante Netz von 1&1 zu präsen­tieren. Fragen gäbe es einige: Wann und wo geht es los, wo werden die ersten Stationen gebaut, welche Dienste oder Services werden ange­boten, auch über Tarife hätten man reden können. Doch 1&1 nutzte die Chance nicht. Überblick über den Rakuten-Konzern. Angefangen hat man als "japanisches Amazon".

Grafik: Rakuten Symphony Mit Span­nung war in Dresden der Beitrag von Stefan Winter von Rakuten erwartet worden. Rakuten-Symphony wird die Netz­werk-Infra­struktur für das neue Netz von 1&1 liefern. Sein Chef Hiroshi Miki­tani habe gesagt, "Internet ist ein Menschen­recht." Man sei in Japan mit dem Netz­ausbau 3-4 Jahre schneller als gedacht und decke in Japan bereits 97 Prozent ab - ob Fläche oder Bevöl­kerung wurde nicht gesagt.

Netz in der Cloud

Die Idee des Open-RAN klingt gut. Eine Sendestation und dahinter alles in per Software einer riesigen Cloud.

Grafik: Rakuten Symphony Das Netz von Rakuten-Symphony ist "cloud native", das bedeutet: Soviel wie möglich spielt sich in der Cloud ab. Alles werde über Soft­ware gere­gelt und gesteuert, ob Neukunden oder eine Basis­sta­tion, alles sei binnen Minuten akti­vierbar. Man verstecke sich nicht, sondern zeige offen, was man tue. Am Ende müsse es die beste Lösung geben.

In der Stadt und auf dem Land

Die Netz-Struktur von Rakuten-Symphony in Japan. Ähnlich könnte es in Deutschland aussehen, mit anderen Zahlen.

Grafik: Rakuten Symphony In Japan seien 217 K-Cells aufge­baut worden. Dabei wurden Ballungs­gebiete, Vororte bis hin zu länd­lichen Regionen erschlossen. Durch die Konzen­tra­tion auf Soft­ware könnten die Hard­ware­kosten redu­ziert werden: "Ist der eine Anbieter zu teuer, nehmen wir einen anderen." Der Erfolg von Rakuten Symphony solle welt­weit ausge­rollt werden. Bereits über 3500 Leute aus 70 Ländern arbeiten bei Rakuten, die in Nord- und Südame­rika, Europa, Afrika und Asien Projekte betreuen. Durch die Verwendung von Standard Hardware (x86) und viel Software sollen sich die Installations- und Betriebskosten massiv senken lassen - in der Theorie.

Grafik: Rakuten Symphony

Verschie­dene Partner

Rakuten hat sich dazu Partner gekauft: Das Soft­ware-Unter­nehmen Innoeye (Indien), ferner der Open-RAN-Anbieter Altio­star (USA), die Rakuten-Tochter Aquafadas, die sich auf "No-Code"-Anwen­dungen spezia­lisiert hat, estmob aus Korea - Spezia­list für peer to peer Lösungen oder das Unter­nehmen Robin (USA), das eben­falls von Rakuten gekauft wurde, weil es z.B. Lifecycle-Manage­ment beherrscht. Folge­richtig sehen sich alle Unter­nehmen als "Part of Rakuten Symphony". Seit 2019 rollt Rakuten mit bekannten Anbietern wie innoeye, Altiostar, Aquafadas, estmob oder Robin seine Netze aus.

Grafik: Rakuten Symphony Konkrete Aussagen zum Netz­ausbau-Start in Deutsch­land, zu konkreten Stand­orten oder zur geplanten Abde­ckung seines Netzes machte Winter nicht.

Schade, Chance vertan.