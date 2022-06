Connect Conference: Deutschland bei 5G nur auf Platz 23

Zum ersten Mal nach der Pandemie fand am 21. und 22. Juni die Connect Confe­rence in Dresden statt. Zu den Themen gehörten 5G, Open-Ran und Netz­ausbau.

Am 21. und 22. Juni 2022 drehte sich bei der Connect Confe­rence in Dresden, einem "Gipfel­treffen der Tele­kom­muni­kati­ons­branche", alles um Trends und Kommu­nika­tions­tech­nolo­gien der Zukunft. Die zwei­tägige Konfe­renz wurde von der Fach­zeit­schrift "Connect" ausge­richtet, die allge­mein durch ihren in der Branche weithin beach­teten Netz­test bekannt ist.

Viele hoch­karä­tige Refe­renten, die eigens nach Dresden aus vielen Ländern ange­reist waren, boten den etwa 200 Teil­neh­mern Vorträge und disku­tierten über die wich­tigsten Themen der Branche – von 5G über Open RAN und Campus­netze bis hin zu Breit­band­abde­ckung, Glas­faser­ausbau und Robotik.

Kritik am Netz­ausbau

In gewohnt launiger Form stellte Bruno Jacobfeuerborn die aktuellen Aktivitäten der DFMG vor

Foto: connect-conference.info Der Minis­ter­prä­sident des Frei­staates Sachsen, Michael Kret­schmer, ließ es sich nicht nehmen, einen eigenen Vortrag zum "Inno­vati­ons­standort Sachsen" zu halten und disku­tierte auch in einem Panel mit. Dabei machte Kret­schmer, der persön­lich offenbar das Voda­fone-Netz nutzt, diesem Netz­betreiber schwere Vorwürfe. An den ehema­ligen Voda­fone-Technik-Chef Hartmut Krem­ling gerichtet, der eben­falls an der Konfe­renz teil­nahm, sagte Kret­schmer: „Sie hätten noch ein, zehn oder zwanzig Jahre dableiben müssen, dann hätten wir jetzt alle weniger Funk­löcher." Voda­fone sei ein "echt super­cooles Unter­nehmen" gewesen. "Es gab eine Zeit, da wollten die dieses Land versorgen.“ Inzwi­schen sei Voda­fone „so zufrieden mit den Funk­löchern, es ist eine einzige Kata­strophe“. Der Schlüssel sind Rahmenverträge, die Zugang zu Standorten verschaffen

Foto: connect-conference.info Krem­ling hatte in seiner Zeit bei Voda­fone u.a. durch­gesetzt, dass der dama­lige Zukauf Arcor (Fest­netz) nicht weiter­ver­kauft, sondern in das Unter­nehmen inte­griert wurde. Er stand seiner­zeit im stän­digen Konflikt mit dem briti­schen Mutter­haus, die einen massiven Netz­ausbau als "viel zu teuer" ablehnten. Inzwi­schen hat Voda­fone Deutsch­land sogar gar keinen eigenen Technik-Chef mehr. Krem­ling arbeitet nun als geschätzter inter­natio­naler Berater zum Thema Mobil­funk, speziell 5G und darüber hinaus.

Jacobfeu­erborn: Wichtig sind Rahmen­ver­träge

Bruno Jacobfeu­erborn, Chef der Telekom-Funk­turm-Tochter DFMG stellte anhand eines Tik-Tok-Videos die Unter­schiede zwischen 2G, 3G, 4G und 5G vor. Er bekannte, kein Fan von 6G zu sein und berich­tete in launigem englisch über das "Tal der Ahnungs­losen" oder die Bedeu­tung von "ARD" ("außer Rügen und Dresden" - wo man zu DDR-Zeiten kein West-Fern­sehen empfangen konnte).

Eine Turmgesellschaft setzt Roboter ein, um Zeit und Geld zu sparen

Foto: connect-conference.info Alleine in Dresden stehen 170 Sender­stand­orte ("Sites") der DFMG, 30 weitere Sites sind im Bau. Bundes­weit wurden 25 Rahmen­ver­träge über die Bereit­stel­lung und Nutzung von Stand­orten abge­schlossen, 25 weitere (Letter of Intent = Absichts­erklä­rungen) seien in Verhand­lung. Jacobfeu­erborn betonte, dass Dresden einer der Pioniere solcher Verträge gewesen sei.

Digi­tali­sie­rung spart Kosten

Um das Ausbau­tempo hoch und die Baukosten niedrig halten zu können, werden alle Abläufe digi­tali­siert und möglichst viele stan­dar­disierte Elemente verwendet, vom vorkon­fek­tio­nierten Kabel (mit Stecker) bis hin zu den Mast­ele­menten. Moderne Drei­ecks-Stahl­gitter-Masten können inner­halb eines Tages aufge­stellt werden.

Es gebe schließ­lich noch jede Menge Funk­löcher zu schließen, um "dropped Calls" (Gesprächs- und Verbin­dungs­abbrüche) in Zukunft zu vermeiden.

DFMG nutzt Roboter

Das Thema Umwelt spielt in der Industrie eine große Rolle

Foto: connect-conference.info Bislang wenig bekannt ist, dass sich die DFMG auch mit smarten Robo­tern beschäf­tigt. In Zusam­men­arbeit mit dem briti­schen Unter­nehmen blue­prism könnten die Roboter einfache Aufgaben über­nehmen, da sie "nicht an Covid erkranken" könnten. Sie hätten schon 220.000 Prozesse über­nommen und rund 33.000 Stunden Arbeits­zeit einge­spart.

Gene­rell sollen Prozesse und Abläufe bei der DFMG möglichst digi­tali­siert werden. Papier soll nicht mehr verwendet werden, statt­dessen kommen Tablets zum Einsatz, beispiels­weise beim Aufbau von Sende­sta­tionen. Das spart 29 Tonnen Holz, 726.000 Liter Wasser, knapp 70 Tonnen Co2 und knapp 5 Tonnen anderen Müll.

Digi­tale Zwil­linge für die Sende­mast­pla­nung

Christoph Heuer von Vantage Towers

Foto: connect-conference.info Von allen Sende­türmen werden digi­tale Zwil­linge (Twins) ange­legt. Etwaige Umbauten oder Ände­rungen können somit zunächst am digi­talen Zwil­ling auspro­biert werden, bevor sie in der Realität aufge­baut werden. Drohnen umfliegen den Sende­turm, schießen unend­lich viele Bilder und bilden somit den Zwil­ling nach. Wenn eine Sende-Station irgendwo tief im Wald aufge­baut werden soll, wären Strom­lei­tungen sehr teuer zu verlegen. Deswegen versucht man jetzt mit Wind- und Sonnen­energie, diese Stationen zu versorgen.

Vantage Towers: Turm­gesell­schaften bieten Vorteile

Turmgesellschaften wie Vantage stellen nicht nur Türme, sondern versorgen auch Gebäude indoor und outdoor

Foto: connect-conference.info / Vantage Towers Die mit der DFMG konkur­rie­rende Turm­gesell­schaft Vantage Towers, eine Ausgrün­dung von Voda­fone stellte Chris­toph Heuer (Chef der Regu­lie­rungs- und Rechts­abtei­lung bei Vantage) vor. Er betonte die wich­tige Rolle von Turm­gesell­schaften ("TowerCos") im euro­päi­schen Markt. Sein Unter­nehmen bietet beispiels­weise Indoor-Lösungen etwa für Stadien oder große Büro­gebäude an.

Gemein­same Stand­orte hätten Vorteile für alle Anbieter, Turm­gesell­schaften sehen sich als "neutrale" Anbieter. Wie seine Kollegen bemän­gelte er die "ewigen" Geneh­migungs­zeiten in Deutsch­land. In Portugal beispiels­weise sei ein Turm­bau­geneh­migung in 30 Tagen zu bekommen.

5G-Versor­gung: Schweiz Platz 1, Deutsch­land Platz 23

Umlaut (vormals P3) misst weltweit Mobilfunknetze, hier 5G

Foto: connect-conference.info / Umlaut Hakan Ekmen von Umlaut (früher P3) beleuch­tete die welt­weite Bedeu­tung von 5G. Mehr als 85 Länder nutzen bereits 5G, mit 220 Millionen aktiven Nutzern. Das beste 5G-Netz in Punkto Abde­ckung habe die Schweiz, Deutsch­land findet sich auf Platz 23 wieder, schlechter seien u.a. China, UK, Frank­reich und Schweden, gemessen an der Flächen­abde­ckung.

Auch inter­essant: Bei Voda­fone steht wohl eine milli­arden­schwere Glas­faser­koope­ration bevor.