Tarifvergleich: Freiheit gegen Vorauswahl

Cong­star Prepaid wie ich will und Voda­fone CallYa Flex ermög­li­chen Flexi­bi­lität bei der Tarif­ge­stal­tung. Ob sich dieses Plus an Frei­heit im Vergleich zu den gängigen Ange­boten lohnt, erfahren Sie hier.

Die Prepaid-Mobil­funk­land­schaft unter­scheidet sich nicht nur in Netz und Leis­tungen, sondern auch in konfi­gu­rier­baren und vorkon­fi­gu­rierten Tarifen. Cong­star Prepaid wie ich will und Voda­fone CallYa Flex lassen den Teil­nehmer Daten­vo­lumen und Eigen­schaften für Tele­fonie sowie SMS selbst bestimmen. Aber wie schlägt sich diese Frei­heit bei der Tarif­ge­stal­tung im Vergleich zu regu­lären Offerten? Wir haben die anpass­baren Produkte mit tradi­tio­nellen Ange­boten von Cong­star, Voda­fone und diversen Wett­be­wer­bern vergli­chen. Dabei unter­teilen wir in den Ziel­gruppen „Viel­surfer“, „Stan­dard­nutzer“ und „Viel­te­le­fo­nierer“.

Viel­surfer: Frei­heit vs. Vorauswahl

Konfigurierbare oder lieber vorkonfigurierte Tarife?

Vodafone, Congstar, Aldi, Edeka, Lidl / Montage: teltarif.de Wer sich haupt­säch­lich im mobilen Internet aufhält und kaum Gespräche über das Handy führt oder SMS verfasst, sollte haupt­säch­lich auf drei Eigen­schaften achten: Daten­vo­lumen, Mobil­funk­stan­dard und Geschwin­dig­keit. Je mehr Giga­byte, desto besser, aller­dings ist das nur die halbe Miete, wenn beispiels­weise kein Zugang zur LTE-Infra­struktur möglich ist. Die Flächen­ab­de­ckung ist ohne 4G erheb­lich schlechter, was zu Empfangs­pro­blemen führen kann. Ferner bietet der vierte Mobil­funk­stan­dard meist mehr Geschwin­dig­keit. Unter 21,6 MBit/s ist ein Tarif für Viel­surfer kaum attraktiv.

Wir empfehlen bei häufigen Besu­chen des World Wide Web und einer regen Nutzung von Social Media ein Kontin­gent von mindes­tens 5 GB, falls Sie viel streamen, sind Prepaid-Offerten mit 7 GB oder mehr vorteil­haft. In unserem Viel­surfer-Tarif­ver­gleich schneiden die vorkon­fi­gu­rierten Offerten besser ab als die konfi­gu­rier­baren. Cong­star Prepaid wie ich will mit 5 GB und LTE-Option kostet zwar mit 16 Euro genauso viel wie Cong­star Allnet L, letzt­ge­nanntes Paket hat aber noch eine Tele­fonie-Flat als Schman­kerl.

Bei CallYa Flex sieht es in puncto Kontin­gent düster aus: bei 3 GB ist Schluss. CallYa Digital gewährt hingegen 10 GB, kostet mit 20 Euro aber auch das Doppelte. Lidl Connect Smart XL, Aldi Talk Paket L und Tchibo Mobil Smart XL sind sich hinsicht­lich Daten­puffer (jeweils 7 GB) einig. Mit 17,99 Euro unter­bietet Aldi jedoch die Wett­be­werber, welche 19,99 Euro verlangen. Edeka Smart kombi XL hat das gut ausge­baute Telekom-Netz auf seiner Seite, ist mit 24,95 Euro für 5 GB aber nicht beson­ders günstig.

Viel­surfer-Tarife in der Über­sicht

Wie die Tarife für Stan­dard­nutzer und Viel­te­le­fo­nierer im Vergleich abschneiden, lesen Sie auf der zweiten Seite.