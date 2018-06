congstar Aktion: Bis zu 6 GB mehr bei Allnet Flat Tarifen

Congstar bietet mehr Datenvolumen. Zum Sommer beschenkt congstar potenzielle Neukunden gleich bei zwei Tarifen dauerhaft mit mehr Gigabyte Datenvolumen. Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Abnehmer eines Vertrages mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Auch die Kunden, die flexibel bleiben wollen, kommen dabei in den Genuss von mehr Datenvolumen.

Statt 4 GB gibt es jetzt 10 GB

Wer bis zum 31. August den Allnet Flat-Tarif bei congstar abschließt, bekommt für 20 Euro monatlich nun 4 GB Datenvolumen anstelle der bisher angebotenen 2 GB, und das dauerhaft. Der Tarif bietet außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat und auch das EU-Roaming ist inklusive. Wer sich nicht an einen zwei-Jahresvertrag binden möchte, kann den Tarif auch monatlich buchen.

Richtig viel geboten bekommt der Kunde von congstar bei dem Allnet Flat Plus-Tarif. Bislang bekam der Kunde in dem Tarif 4 GB für 30 Euro pro Monat. Jetzt gibt es ganze 10 GB für nur 25 Euro im Monat. Für die Unentschlosseneren, die sich nicht für zwei Jahre an einen Vertrag binden möchten, bietet das Unternehmen eine weitere Zugabe.

Wer flexibel bleiben möchte, der kann beide Tarife auch monatlich buchen und das ohne den Aufpreis der bisher üblichen zwei Euro pro Monat. Diese entfallen in beiden Tarifen dann für 24 Monate. Beide Tarife bieten neben den Telefon- und SMS-Flats außerdem bis zu 25 MBit/s im Downstream und bis zu 5 MBit/s im Upstream.

Kündigungsfristen beachten

Für alle Tarifvarianten ist ein Bereitstellungspreis von 20 Euro zu zahlen. Wer sich für den Abschluss eines Vertrages mit zwei Jahren Laufzeit entschließt, sollte auf die Kündigungsfrist achten. Die liegt bei drei Monaten vor Vertragsende. Wer vergisst zu kündigen, wird automatisch um 12 Monate verlängert. Bei der monatlichen Vertragsvariante muss zwei Wochen vor Ablauf gekündigt werden.

