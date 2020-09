congstar: Drei Monate Disney+-Zugang ohne Aufpreis

Disney+ gibt es jetzt als Zubuch-Option zu ausgewählten congstar-Tarifen

Screenshot: teltarif.de,Quelle: disneyplus.com, Montage: teltarif.de Das monat­lich künd­bare Abo-Modell, um Zugang zum Strea­ming-Dienst Disney+ zu erhalten, liegt bei 6,99 Euro. Wer nun über­legt, ein Abo abzu­schließen, und zufäl­liger­weise Bestands­kunde bei cong­star ist oder Neukunde werden will, kommt bei ausge­wählten Tarifen des Mobil­funk­anbie­ters in den Genuss einer neuen Zubuch-Option, die es ermög­licht, einen güns­tigeren Zugang zum Strea­ming-Dienst zu erhalten.

Disney+-Zugang güns­tiger zum cong­star-Tarif

Screenshot: teltarif.de,Quelle: disneyplus.com, Montage: teltarif.de Konkret geht es um die Tarife cong­star Allnet Flat S, cong­star Allnet Flat M, cong­star Allnet Flat L, cong­star Youngster M, cong­star Youngster L sowie die cong­star Fair Flat.

Neu- und Bestands­kunden können zu den genannten Tarifen den Zugang zu Disney+ ab sofort als Zubuch-Option in Anspruch nehmen. Die Video-Option ist auch als monat­lich künd­bare Abo-Vari­ante zum redu­zierten Preis von 5,85 Euro pro Monat ange­legt. Damit sparen Kunden bei cong­star im Gegen­satz zur Buchung direkt beim Strea­ming-Dienst 1,14 Euro monat­lich.

Wer gerne flexibel bleiben möchte und sich die Option offen­halten will, das Disney+-Abo monat­lich zu kündigen, profi­tiert von der Zubuch-Option. Andern­falls kann sich auch der Abschluss des Jahres-Abos direkt beim Strea­ming-Dienst lohnen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 69,99 Euro, was umge­rechnet einem monat­lichen Betrag von rund 5,83 Euro entspricht und damit in etwa genauso viel kostet, wie die monat­lich künd­bare, vergüns­tigte Zubuch-Option bei der Telekom-Tochter.

Bei Buchung bis zum 31. Dezember ist cong­star aber im Vorteil: Der Zugang zu Disney+ ist dann in den ersten drei Monaten ohne Aufpreis möglich, wodurch Kunden 17,55 Euro sparen.

Die Option ist entweder im mein­cong­star Kunden­center oder über die cong­star App wählbar - erhält­lich für Android und iOS.

