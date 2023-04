congstar startet DayFlat unlimited für USA und Kanada

Neue Roaming-Optionen von congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Der Mobil­funk-Discounter cong­star baut sein Angebot an Optionen für Inter­national Roaming weiter aus. Die Features wenden sich an Kunden, die Reisen in Länder unter­nehmen, die nicht vom regu­lierten EU-Tarif (Roam like at home) abge­deckt sind. Neben zwei neuen Optionen wertet das Unter­nehmen die bestehenden Ange­bote auf.

Mit dem DayPass M für 5 Euro bekommen die Kunden jetzt 250 MB Daten­volumen für Inter­national Roaming in der Länder­gruppe 2 bzw. 125 MB für die Länder­gruppe 3. Die Option kann ab dem Zeit­punkt der Buchung für bis zu 24 Stunden genutzt werden. Wurde das Paket vorzeitig verbraucht, kann auch vorzeitig ein neuer Pass gebucht werden.

Die Week­pässe sind ab dem Zeit­punkt der Buchung bis zu sieben Tage lang gültig. Der WeekPass M kostet 16 Euro und bietet 1 GB in der Länder­gruppe 2 bzw. 500 MB in der Länder­gruppe 3. Für 30 Euro ist der WeekPass L erhält­lich. Mit dieser Option bekommen die Kunden 3 GB in der Länder­gruppe 2 bzw. 1,5 GB in der Länder­gruppe 3.

Diese Optionen sind neu

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Neu ist der 4-Week-Pass XL, der ab dem Zeit­punkt der Buchung bis zu 28 Tage lang genutzt werden kann. Das Angebot schlägt mit 50 Euro pro Bestel­lung zu Buche. Dafür bekommen die Kunden 6 GB Daten­volumen in der Länder­gruppe 2. Für Inter­essenten, die sich in einer zur Länder­gruppe 3 zählenden Region aufhalten, sind 3 GB Surf­volumen inklu­sive.

Welches Land welcher Länder­gruppe ange­hört, können Inter­essenten über die Webseite von cong­star abrufen. Beispiele für die Länder­gruppe 2 sind Andorra, Bosnien-Herze­gowina und der türki­sche Teil Zyperns. In die Länder­gruppe 3 hat cong­star alle Staaten einge­ordnet, die keiner der anderen Gruppen ange­hören.

Neu für USA- und Kanada-Reisende ist eine DayFlat unli­mited, die aller­dings mit einem Preis von 15 Euro pro Buchung kein Schnäpp­chen ist. Dafür bekommen die Kunden - dem Namen der Option entspre­chend - für 24 Stunden unbe­grenztes Daten­volumen in den USA und in Kanada.

