Bei Prepaid-Tarifen ist aktuell viel in Bewe­gung: Viele Provider spen­dieren mehr Daten­volumen - darum muss jetzt auch cong­star nach­ziehen. Ein gefragtes Tarif­merkmal fehlt aber weiterhin.

Neue Prepaid-Tarife bei congstar

Bild: congstar In den vergan­genen Wochen gab es viel Bewe­gung auf dem Markt der Prepaid-Tarife - zahl­reiche Provider bieten seitdem ihren Kunden mehr Daten­volumen oder ander­weitig mehr Inklu­siv­leis­tungen. Heraus­ragend war aber, dass sich einige Prepaid-Discounter für eine 5G-Frei­schal­tung entschlossen haben - seitdem steht deren Kunden 5G zur Verfü­gung, meist aber nicht mit der Maxi­mal­geschwin­dig­keit.

Nun zieht auch cong­star nach und führt neue Prepaid-Tarife ein. Die neuen Tarife der Prepaid Allnet Flat sowie das Prepaid-Halb­jah­res­paket sind ab heute im Handel erhält­lich und ab dem 26. September auch online buchbar.

Die Neue­rungen bei den Prepaid-Allnet-Flats

Bild: congstar Zu beob­achten war bei der Prepaid-Konkur­renz (auch im Telekom-Netz) in den vergan­genen Wochen, dass Prepaid-Einstei­ger­tarife für rund 5 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum nun auch eine Allnet-Flat beinhalten statt wie bisher ledig­lich ein Minu­ten­paket. Dem schließt sich jetzt auch cong­star an: Die bishe­rige Prepaid-Option Basic S wird damit zur Prepaid Allnet Flat S inklu­sive Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze sowie 1 GB Daten­volumen für 5 Euro je vier Wochen.

Die Preise der weiteren Prepaid-Allnet-Optionen ändern sich nicht: Die Prepaid Allnet Flat XL bietet nun 15 GB (statt 10 GB) Daten­volumen für 20 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Die Prepaid Allnet Flat L wurde von 6 GB auf 10 GB aufge­stockt und kostet weiterhin 15 Euro je vier Wochen. Die Prepaid Allnet Flat M bietet jetzt 5 GB statt 4 GB Daten­volumen für 10 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum.

Alle Prepaid-Allnet-Flats erlauben das Surfen im LTE-Netz mit maximal 25 MBit/s. Eine LTE 50 Option ist ab dem M-Tarif für jeweils 5 Euro Aufpreis je vier Wochen hinzu­buchbar. Aller­dings fehlt den neuen Tarifen weiterhin ein wich­tiges Detail: Eine 5G-Option bietet cong­star für die Prepaid-Tarife nach wie vor nicht an.

Die Neue­rungen beim Halb­jah­res­paket und "wie ich will"

Das Prepaid Halb­jah­res­paket von cong­star bietet 5 GB statt 4 GB Daten­volumen für sechs Monate und kostet für diesen Zeit­raum einmalig 50 Euro.

Der flexible Prepaid-Tarif "wie ich will" bekommt eben­falls neue Optionen, die zu jedem Abrech­nungs­zeit­raum flexibel über das Kunden­center oder die App gewech­selt werden können. Tele­fonie gibts nach wie vor für eine Einzel­abrech­nung von je 9 Cent pro Minute und SMS oder als Allnet- und SMS-Flat für 3 Euro je vier Wochen. Es bleibt abzu­warten, ob diese Option dann auch separat gebucht werden kann oder - wie bisher - mit einem verpflich­tenden Daten­paket. Andere Telekom-Discounter wie Norma Connect und Kauf­land mobil bieten eine Prepaid-Allnet-Flat ohne Zwangs-Daten­paket für 4 Euro je vier Wochen.

An Daten­paketen gibts zum "Prepaid wie ich will" 1 GB für 2 Euro, 2 GB für 4 Euro, 5 GB für 7 Euro, 10 GB für 12 Euro oder 15 GB für 17 Euro je Abrech­nungs­zeit­raum. Bislang konnten hier maximal 5 GB hinzu­gebucht werden.

