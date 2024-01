congstar Prepaid startet mit LTE 50 für Bestandskunden

Für Prepaid­kunden von cong­star ist nicht nur der Zugang zum 5G-Netz gesperrt. Die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des Internet-Zugangs ist auf 25 MBit/s begrenzt. Anders als für Kunden, die sich für ein festes Vertrags­ver­hältnis entschieden haben, gab es zumin­dest bislang keine Möglich­keit, Optionen zu buchen, mit denen sich der 5G-Zugang frei­schalten oder zumin­dest die Down­load-Geschwin­dig­keit im LTE-Netz erhöhen lässt.

Jetzt haben uns aufmerk­same Leser darüber infor­miert, dass sie im pass­wort­geschützten Kunden­bereich der cong­star-Webseite bzw. in der App des Mobil­funk-Disco­unters Optionen ange­boten bekommen, bei denen "LTE 50" inklu­sive ist. Sprich: Die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs verdop­pelt sich von 25 MBit/s auf 50 MBit/s. congstar mit LTE 50 auf Prepaidbasis

Foto/Logo: Congstar, Montage: teltarif.de Der Aufpreis gegen­über den Stan­dard-Preis­modellen mit maximal 25 MBit/s im Down­stream beträgt 5 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Zudem steht die LTE-50-Option offenbar nicht für den Allnet-S-Tarif zur Verfü­gung, der 5 Euro in vier Wochen kostet und eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen sowie 1 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum bietet.

Das sind die LTE-50-Prepaid­tarife von cong­star

Der Tarif cong­star Prepaid Allnet M mit LTE 50 schlägt mit einer Grund­gebühr von 15 Euro in vier Wochen zu Buche. Inter­essant: Anstelle der für Neukunden derzeit übli­chen 6 GB im Tarif bis bis zu 25 MBit/s sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen im Preis enthalten. Dazu kommen unbe­grenzte Anrufe und SMS in alle Netze.

Im Tarif Prepaid Allnet L mit LTE 50 für 20 Euro in vier Wochen beträgt das Daten-Inklu­siv­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 14 GB. Im Stan­dard-Preis­modell mit maximal 25 MBit/s im Down­stream bekommen die Kunden nur 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Vier-Wochen-Zeit­raum. Die LTE-50-Prepaidtarife von congstar

Screenshot: Privat Der Tarif Prepaid Allnet XL mit LTE 50 kostet 25 Euro in vier Wochen. Kunden bekommen 20 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im 25-MBit/s-Tarif sind es 18 GB. Wir haben bei cong­star nach­gefragt, was es mit den LTE-50-Ange­boten im Prepaid­bereich auf sich hat und werden darüber berichten, sobald weitere Details bekannt sind.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy­tarif sind, legen wir Ihnen unseren Tarif­ver­gleich ans Herz, mit dem Sie Ange­bote ermit­teln können, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.