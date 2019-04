congstar Prepaid-Aktion: 1 GB Extra-Datenvolumen

Aktion bei congstar Prepaid cong­star hat eine Oster-Aktion für seine Prepaid­kunden gestartet. Darüber hat der Mobil­funk-Discounter poten­zi­elle Inter­es­senten jetzt infor­miert. Die Nutzer haben die Möglich­keit, einmalig 1 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang über GPRS und UMTS zu bekommen. Die LTE-Nutzung ist für Prepaid­kunden von cong­star derzeit noch nicht möglich.

Vom zusätz­li­chen Daten­paket profi­tieren Kunden, die ihr Guthaben ab sofort und bis zum 28. April per WhatsApp aufladen. cong­star hatte die Guthaben-Aufla­dung per WhatsApp auf der IFA im September vergan­genen Jahres einge­führt. Mit der Aktion will der Discounter mögli­cher­weise speziell auch diesen Weg zur Aufsto­ckung des Prepaid-Gutha­bens bewerben.

Wer sich für das Angebot inter­es­siert, muss per WhatsApp eine Nach­richt an eine in der Mittei­lung von cong­star genannte Rufnummer schi­cken. Hier wird bei einigen Nutzern die Nummer +49 170 7112788 genannt, bei anderen Kunden gibt der Discounter die Nummer +49 175 999589 an. In der Mittei­lung muss der gewünschte Aufla­de­be­trag genannt werden, wobei 15, 30 und 50 Euro zur Auswahl stehen. Direkt aus dem WhatsApp-Chat heraus werden die Kunden dann zum Bezahl­ver­fahren ihrer Wahl weiter­ge­leitet, um die Aufla­dung vorzu­nehmen.

Vier Bezahl­mög­lich­keiten verfügbar

Kunden, die ihre Prepaid-Guthaben über den WhatsApp-Chat aufladen möchten, haben die Wahl aus vier verschie­denen Bezahl­va­ri­anten. Neben Visa und Master­Card stehen auch PayPal und die Sofort-Über­wei­sung zur Verfü­gung. Ist der Auflade-Vorgang erfolg­reich, so bekommt der Kunde direkt über den WhatsApp-Chat auch einen Gutschein-Code, über den der Daten-Bonus akti­viert wird.

Einmalig 1 GB Extra-Datenvolumen Der Voucher kann unter der Internet-Adresse data­pass.de/voucher einge­löst werden. Dabei muss die Internet-Verbin­dung über die cong­star-SIM herge­stellt werden. Im Anschluss steht das 1-GB-Daten­paket zur Verfü­gung. Unab­hängig davon, dass die Abrech­nung der Prepaid-Tarife von cong­star norma­ler­weise im 28-Tage-Rhythmus erfolgt, kann das zusätz­liche 1-GB-Paket bis zu 30 Tage lang genutzt werden.

Ist das Bonus-Volumen akti­viert, so wird dieses vorrangig genutzt. Nach Verbrauch des 1-GB-Pakets surfen die Kunden dann wieder über das zu ihrem Tarif gehö­rende Daten­vo­lumen. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie sich Neukunden von cong­star Prepaid einmalig 10 GB Extra-Daten­vo­lumen sichern können.

