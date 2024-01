congstar: Neue Prepaid-Tarife mit 5G ohne Aufpreis

cong­star startet am 23. Januar mit ersten Prepaid­tarifen, in denen der Zugang zum 5G-Netz möglich ist. Andere Preis­modelle sind weiter auf GSM und LTE beschränkt.

Der Mobil­funk-Discounter cong­star startet mit 5G für Prepaid­kunden. Aller­dings ist der Netz­stan­dard zum Start am 23. Januar noch nicht in allen Tarifen verfügbar. Zudem bleibt es bei einer maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s. Dafür fallen für die 5G-Nutzung - anders als für cong­star-Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis - keine zusätz­lichen Kosten an. congstar startet mit 5G für Prepaidkunden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Die cong­star Prepaid Allnet Flat S kostet im neuen Tarif-Port­folio 7 Euro in vier Wochen. Bisher waren es 5 Euro. Dafür bekommen die Kunden neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze 3 GB statt bisher 1 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

6 GB für 10 Euro

Die cong­star Prepaid Allnet Flat M schlägt weiterhin mit 10 Euro in vier Wochen zu Buche. Es bleibt bei 6 GB Daten­volumen je Abrech­nungs­zeit­raum, die Kunden im Rahmen einer Aktion schon jetzt anstelle der früher übli­chen 5 GB bekommen. Wer die cong­star Prepaid Allnet Flat L wählt, zahlt künftig 12 Euro anstelle der bishe­rigen 15 Euro in vier Wochen. Die Inklu­siv­leis­tung redu­ziert sich von bisher 10 GB auf 8 GB.

Auch bei der Prepaid Allnet Flat XL redu­ziert cong­star sowohl die Grund­gebühr als auch die Inklu­siv­leis­tung. Derzeit kostet der Tarif 20 Euro in vier Wochen und die Kunden haben im Rahmen einer Aktion jeweils 18 GB anstelle der früher übli­chen 15 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Künftig beträgt der Grund­preis 16 Euro und in jedem Abrech­nungs­zeit­raum stehen 12 GB Surf­volumen zur Nutzung bereit.

"Prepaid wie ich will": Das sind die neuen Kondi­tionen

Ab 23. Januar verän­dert cong­star auch die bei "Prepaid wie ich will" verfüg­baren Optionen, die Kunden je nach Bedarf flexibel buchen können. Für den mobilen Internet-Zugang gibt es folgende Pakete für jeweils vier Wochen: 1 GB zum Preis von 2 Euro, 3 GB für 4 Euro, 6 GB für 7 Euro, 10 GB für 12 Euro und 15 GB für 17 Euro.

Für Anrufe und SMS kann der Anwender zwischen der Einzel­abrech­nung von jeweils 9 Cent pro Minute und Kurz­mit­tei­lung in alle Netze sowie einer Allnet-Flat­rate für 3 Euro in vier Wochen wählen. Anders als in den Allnet-Flat­rates ist bei "Prepaid wie ich will" der Zugang zum 5G-Netz nicht möglich. Bestands­kunden haben die Möglich­keit, auf Wunsch ins aktu­elle Tarif-Port­folio zu wech­seln. Eine auto­mati­sche Umstel­lung erfolgt nicht.

In einer weiteren Meldung haben wir über die aktu­ellen Kondi­tionen für die Post­paid-Allnet-Flat­rates von cong­star berichtet.