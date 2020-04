congstar Prepaid: Einmalig 10 GB Gratis-Datenvolumen

cong­star hat eine neue Aktion für Inter­essenten gestartet, die sich in diesem Monat eine Prepaid­karte vom Telekom-Discounter zulegen. Wird die SIM-Karte im Akti­onszeit­raum bis zum 30. April akti­viert, so bekommen die Kunden einmalig 10 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang als kosten­losen Bonus.

Das Angebot gilt für alle Kunden, die in diesem Monat eine Prepaid­karte von cong­star in den Tarifen Basic S, Allnet M, Allnet L oder Prepaid wie ich will über die Webseite des Discoun­ters bestellen und akti­vieren. Inter­essenten, die sich für den Tarif Prepaid wie ich will entscheiden, müssen sich für eine Daten­option mit mindes­tens 500 MB Inklu­sivvo­lumen entscheiden.

So funk­tioniert die Aktion

congstar startet Prepaid-Aktion Wie der Mobil­funk-Discounter erläu­terte, erhält der Kunde inner­halb von maximal 24 Stunden nach Akti­vierung der SIM-Karte per SMS einen Code, der bis zum 31. Mai unter der Webseite datapass.de/voucher einge­löst werden kann. Nach Einlösen des Gutscheins erhält der Nutzer 10 GB zusätz­liches Daten­volumen, das bis zu 30 Tage lang genutzt werden kann.

Das zusätz­liche Daten­paket wird vorrangig genutzt, sobald es gebucht wurde. Sind die 10 GB Extra-Volumen verbraucht, so surft der Kunde anschlie­ßend wieder mit dem Inklu­sivvo­lumen seines Tarifs. Zu beachten ist, dass die Webseite datapass.de/voucher nur über den Internet-Zugang erreichbar ist, den die cong­star-SIM-Karte bereit­stellt. Zur Einlö­sung des Gutscheins darf das Smart­phone demnach nicht per WLAN mit dem Internet verbunden sein.

Post­paid-Aktionen bei cong­star

Ende März hat cong­star außerdem einige Aktionen für Vertrags­kunden gestartet. So ist die Allnet-Flat­rate mit 12 GB unge­dros­seltem Daten­volumen derzeit für 25 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen. Außerdem ist bei der cong­star Fair Flat jede Tarif­stufe derzeit 5 Euro monat­lich güns­tiger als norma­lerweise üblich. Details zu den Allnet-Flat­rate-Aktionen von cong­star finden Sie in einem eigenen Beitrag.

Neue Tarife gibt es vom Telekom-Discounter speziell für junge Kunden. Aufge­wertet hat cong­star zudem seine Home­spot-Tarife. Neukunden erhalten mehr monat­liches Daten­volumen als bisher. Der Home­spot soll als Ersatz für einen kabel­gebun­denen Internet-Zugang zuhause bieten. Auch zu dieser cong­star-Aktion finden Sie weitere Details in einem eigenen Beitrag.

