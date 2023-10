congstar: Altes Smartphone jetzt online verkaufen

Es gibt viele Möglich­keiten, das gebrauchte Handy zurück in den Kreis­lauf zu bringen. Mitt­ler­weile haben sich einige Ankauf­por­tale wie rebuy oder wirkau­fens einen Namen gemacht. Auch kann das Smart­phone beim Kauf eines neuen Geräts einge­tauscht und so zu Geld gemacht werden, beispiels­weise bei Samsung, Google und Apple.

Jetzt steigt auch die Telekom-Tochter cong­star in den Recy­ling-Markt ein und launcht ein neues Online-Programm zum Ankauf von gebrauchten Smart­phones.

Handyan­kauf mit externem Dienst­leister

congstar Handyankauf

Bild: congstar Das Online-Portal von cong­star zum Handyan­kauf ist unter der Adresse https://www.congstar.de/handys/handyan­kauf/ zu finden. Die Möglich­keit, ein gebrauchtes Handy zu verkaufen, steht nicht nur cong­star-Kunden zur Verfü­gung, sondern jedem Inter­essierten, der noch ein funk­tions­tüch­tiges Gerät hat. cong­star infor­miert darüber, dass das Vorhaben mit dem Dienst­leister Assurant reali­siert wird. Entweder würden die ange­kauften Smart­phones wieder­ver­wertet, in dem sie in den Gebraucht­markt gespült werden oder andere Recy­ling­kreis­läufe durch­laufen.

Die sechs Schritte des Ankaufs

Der Ankauf eines gebrauchten Smart­phones erfolgt über sechs Schritte. Zunächst muss im genannten Online-Ankauf­portal von cong­star das Handy­modell ange­geben werden. Anschlie­ßend muss ein Captcha-Test bestanden werden. Test­weise haben wir iPhone 14 Pro mit 128 GB einge­tragen und die Anfrage abge­schickt. Noch vor dem zweiten Schritt wird ein geschätzter Ankauf­preis von 619 Euro ange­zeigt. Im nächsten Schritt muss die IMEI-Nummer einge­geben werden, dann muss der Zustand des Smart­phones bewerten werden.

Die Frage, ob sich das Handy einschalten lässt, kann mit Ja beant­wortet werden, wenn das Handy nach dem Einschalten mindes­tens 45 Sekunden lang einge­schaltet bleibt und sich auch wieder aufladen lässt. Die folgende Frage, ob das Handy frei von erheb­lichen Schäden und/oder sicht­baren Flüs­sig­keits­schäden ist, kann mit Ja beant­wortet werden, wenn Gehäuse und Bild­schirm nicht zertrüm­mert oder verborgen sind, das Gehäuse nicht verän­dert und frei von Gravuren oder anderen Perso­nali­sie­rung ist sowie keine sicht­baren Schäden durch einge­drun­gene Flüs­sig­keit/Feuch­tig­keit aufweist.

Weiterhin darf das Display keine Risse, Verfär­bungen und Einbren­nungen aufweisen und nicht verblasst sein. Der Touch­screen muss einwand­frei funk­tio­nieren, normale Gebrauchs­spuren seien aber ok. Zudem muss die Rück­seite des Handys intakt und frei von Rissen sein, was auch für die Kame­ralinse gilt. Bei Bedarf kann noch ein Akti­ons­vor­teil einge­löst werden, dann folgt der Abschluss des Ankaufs mit dem vorläu­figen Ankaufs­preis. Anschlie­ßend muss das Handy verschickt werden.

Unser Tipp: Verglei­chen

Bevor Sie Ihr altes Smart­phone bei cong­star zum Ankauf anbieten, sollten Sie die Ange­bote von anderen Rück­kauf­por­talen speziell für Ihr Modell verglei­chen. Unter Umständen sind höhere Preise drin. Am Beispiel des iPhone 14 Pro war das der Fall. Es gibt aber keine Garantie, dass letzt­lich auch der genannte Betrag in der Höhe ausge­zahlt wird, bevor das Gerät nicht von den Dienst­leis­tern geprüft wurde. Daher sollten alle Angaben wahr­heits­gemäß und so genau wie möglich gemacht werden.

Schauen Sie in jedem Fall auch einen Blick in die AGB. Sollte Ihnen der Anbieter ein neues Angebot machen und Sie möchten es nicht zu dem Preis verkaufen, können Sie sich das Handy zurück­schi­cken lassen. Es kann aber sein, dass Anbieter für den Rück­ver­sand Gebühren verlangen.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Voda­fone CallYa: Mehr Daten­volumen ohne Aufpreis.