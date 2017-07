congstar: Neue Musik-Option mit Tidal gestartet

congstar hat in Kooperation mit Tidal eine Musik-Option gestartet. Diese ist in den Postpaid-Tarifen für sechs Monate lang kostenlos nutzbar.

Neue Musik-Option bei congstar congstar bietet ab sofort eine neue Musik-Option für seine Mobilfunk-Tarife an. Diese nennt sich "congstar Musik Option - Tidal Premium" und ist in Zusammen­arbeit mit der Musik- und Unterhaltungs­plattform Tidal entstanden. In den ersten sechs Monaten ist die Option in den Postpaid-Tarifen mit Allnet-Flatrate von congstar ohne Aufpreis nutzbar. Danach schlägt die Musik-Option mit monatlich 8,99 Euro statt 9,99 Euro zu Buche.

congstar-Kunden können die Option monatlich kündigen. Über 48,5 Millionen Songs stehen zum Abruf bereit. Im Kleingedruckten hat congstar noch folgende wichtige Informationen versteckt: "Bei mobiler Online-Nutzung der Option wird das hierfür genutzte Datenvolumen des congstar-Mobilfunk­vertrages belastet. Voraussetzung für die Buchung der Option ist das Bestehen eines congstar Mobilfunkvertrages in den Tarifen congstar Allnet Plus, congstar Allnet oder congstar Smart. Für die Nutzung ist die Zustimmung zu den Tidal AGB sowie die Registrierung bei Tidal über einen Facebook-Account, ein Twitter-Konto oder einen E-Mail-Account erforderlich." Die Abrechnung der Option erfolgt congstar zufolge über die Mobilfunk­rechnung.

Musikvideos in HD-Auflösung anschauen

Außerdem haben congstar-Kunden über Tidal die Möglichkeit, Musikvideos in HD-Auflösung anzuschauen. Wer Neukunde ist, kann das Angebot beim Abschluss des Mobilfunk­vertrags direkt als Option hinzubuchen. Über die congstar-App können Bestands­kunden die Musik-Option nachträglich zum Tarif zu bestellen.

Der Mobilfunk-Discounter congstar feiert derzeit seinen zehnten Geburtstag. Daher hat die Telekom-Marke eine Aktion für seine Neu- und Bestands­kunden gestartet. Diese können sich zusätzliches Daten­volumen mit 10 GB sichern. In einer separaten Meldung haben wir für Sie die Details zu 10 GB kostenlos bei congstar - auch im EU-Roaming - zusammen­gefasst.