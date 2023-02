cong­star bietet als einer von wenigen Discoun­tern ab sofort auch Multi-SIM-Karten an. Wir berichten darüber, was das Angebot kostet und für welche Tarife die Option verfügbar ist.

Multi-SIM bei congstar

Logo: congstar, Grafik/Montage: teltarif.de cong­star bietet ab sofort auch Multi-SIM-Karten an. Darüber infor­miert die Discount-Toch­ter­gesell­schaft der Deut­schen Telekom in ihrem Kunden-Forum. Damit haben Inter­essenten die Möglich­keit, ihren Mobil­funk­tarif parallel in zwei Endge­räten zu nutzen. Aller­dings ist der Service mit zusätz­lichen Kosten verbunden und die Multi-SIM von cong­star ist noch nicht mit allen Endge­räten kompa­tibel.

Der Discounter berechnet für die Multi-SIM eine zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr von 5 Euro. Darüber hinaus fallen bei der Bestel­lung einma­lige Kosten von eben­falls 5 Euro für die Akti­vie­rung der zusätz­lichen SIM-Karten an. cong­star weist ferner darauf hin, dass es die Multi-SIM zunächst nur als physi­sche Karte gibt, nicht als eSIM-Profil. Daher kann die Zusatz­karte zwar beispiels­weise in einem Tablet oder LTE-Router, nicht aber in einer Smart­watch verwendet werden.

Verfügbar ist der neue Service in Post­paid-Tarifen von cong­star, die seit 2019 ange­boten werden oder wurden. Wer noch ein älteres Preis­modell nutzt, muss einen Tarif­wechsel vornehmen, um die Zweit­karte bestellen zu können. Eine Nutzung mit Prepaid-Tarifen ist nicht möglich. Eben­falls ausge­schlossen sind Home­spot, cong­star X und reine Daten­tarife.

SMS nur auf einer Karte

Multi-SIM bei congstar

Logo: congstar, Grafik/Montage: teltarif.de Die Multi-SIM verwendet die gleiche Rufnummer und den glei­chen Tarif wie die Haupt­karte. SMS können nur auf einer Karte verschickt und empfangen werden. Das ist norma­ler­weise die Haupt­karte, lässt sich aber bei Bedarf vom Kunden umschalten. Mit dem USSD-Code *221# (gefolgt von der Hörer-Taste des Smart­phones) kann abge­fragt werden, auf welcher Karte der SMS-Dienst aktiv ist. Die Umschal­tung ist mit dem Code *222# möglich.

Bestellen lässt sich die Multi-SIM von cong­star über die App oder im pass­wort­geschützten Kunden­bereich des Discoun­ters. Wer die zusätz­liche Betrei­ber­karte nicht mehr benö­tigt, kann sie jeder­zeit zum Ende des Kalen­der­monats kündigen. Wird der Vertrag für die Haupt­karte gekün­digt, so gilt das auch für die Multi-SIM.

cong­star teilte weiter mit, dass aktive Sperren - etwa für Dritt­anbieter, Sonder­ruf­num­mern oder Inter­national Roaming - auch auf der Multi-SIM greifen. Eine Karten­sperre kann - beispiels­weise im Verlust­fall - auch für nur eine der beiden SIMs veran­lasst werden.

Mehr Infor­mationen zum Thema MultiSIM haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.