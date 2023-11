congstar-Aktion: Allnet-Flat mit bis zu 32 GB Datenvolumen

cong­star hat seine Winter-Aktion gestartet. Damit haben Kunden ab sofort und bis zum 25. Januar die Möglich­keit, die Allnet-Flat­rates des Mobil­funk-Disco­unters zu vergüns­tigten Kondi­tionen zu buchen. Je nachdem, welchen Tarif der Kunde bucht, sind bis zu 32 GB LTE-Daten­volumen pro Monat enthalten. Wer auch das 5G-Netz nutzen möchte, bekommt die passende Option gegen 5 Euro Aufpreis pro Monat. Winter-Aktion bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Die Allnet-Flat L ist bei Online-Buchung für 27 Euro anstatt 30 Euro monat­licher Grund­gebühr zu bekommen. Das Daten­volumen erhöht sich im Rahmen der Aktion dauer­haft von 15 GB auf 32 GB pro Monat. Die Allnet-Flat M schlägt mit 22 Euro Grund­gebühr pro Monat zu Buche. Hier erhöht sich das Inklu­siv­volumen für die mobile Internet-Nutzung bei Buchung im Akti­ons­zeit­raum von 10 GB auf 22­GB.

Allnet-Flat S Extra weiter verfügbar

Die Allnet-Flat S Extra bleibt für 17 Euro pro Monat im Angebot. Hier bekommen die Kunden 10 GB anstelle der sonst übli­chen 8 GB Surf-Volumen pro Monat. Zum Monats­preis von 12 Euro hat cong­star schließ­lich noch die Allnet-Flat S im Angebot bei der jeden Monat 5 GB Daten­volumen im Preis enthalten sind.

In den Tarif­stufen M und L ist die LTE-50-Option enthalten. Kunden surfen somit mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream. In den S- und S-Extra-Tarifen ist die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf 25 MBit/s beschränkt. Mit der 5G-Option für 5 Euro Aufpreis pro Monat wird nicht nur das 5G-Netz für die Nutzer frei­geschaltet, sondern auch die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s verdop­pelt.

In allen Tarifen ist "GB+" enthalten. Damit will der Telekom-Discounter treue Kunden belohnen. So erhöht sich in den Tarif­stufen S und S Extra das Daten­volumen jedes Jahr um 1 GB, in den beiden höher­wer­tigen Preis­modellen um jeweils 5 GB, solange der Anwender den Tarif behält.

Mehr Daten­volumen auch in Home­spot-Tarifen

Als DSL-Alter­native bietet cong­star die Home­spot-Tarife an, bei denen der Internet-Zugang über LTE reali­siert wird. Dabei stehen bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Home­spot 200 bietet bei Buchung im Akti­ons­zeit­raum monat­lich 250 GB statt 200 GB Inklu­siv­volumen und kostet jeden Monat 40 Euro statt 55 Euro. Im Tarif Home­spot 100 für 30 Euro im Monat sind jeweils 125 GB statt 100 GB enthalten, im Home­spot 30 zum Monats­preis von 20 Euro sind es 50 GB statt 30 GB.

Alle genannten Tarife sind mit und ohne Mindest­lauf­zeit buchbar. Einziger Unter­schied ist die bei Vertrags­abschluss anfal­lende Anschluss­gebühr. Wer sich für zwei Jahre bindet, zahlt einmalig 15 Euro, in den Tarifen ohne Lauf­zeit 35 Euro.

In einer weiteren Meldung haben wir über die neuen Fest­netz­tarife von o2 berichtet.