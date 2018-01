congstar Homespot: Der neue LTE-Router im kurzen Test

congstar bietet für seine Homespot-Tarife jetzt einen zweiten, deutlich günstigeren Router an. Wir haben das Gerät in Verbindung mit einem der LTE-Tarife des Discounters getestet.

Vergangene Woche ist das von Alcatel gebaute neue Modell des congstar-Homespot-Routers in der teltarif.de-Redaktion angekommen. Wir hatten die Möglichkeit, das Gerät in Verbindung mit dem Homespot-L-Tarif einmal auszuprobieren. Der Tarif bietet in der Version ohne feste Vertragslaufzeit, die wir im Test zur Verfügung hatten, monatlich 40 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Über LTE sollen dabei Übertragungsraten von bis zu 40 MBit/s im Downstream möglich sein.

Den Test haben wir im hessischen Spessart durchgeführt. An der Nutzungsadresse ist LTE von der Deutschen Telekom auf 800 und 1800 MHz verfügbar. Der Netzbetreiber selbst bietet VDSL mit 25 MBit/s im Downstream an. Dazu gibt die Telekom für den LTE-Internet-Zugang Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s an. Die Verfügbarkeitsabfrage für den congstar-Homespot-Tarif war demnach erwartungsgemäß ebenfalls positiv, sodass die Aktivierung des Vertrags für die vorgesehene Adresse kein Problem war.

So läuft die Erstinbetriebnahme ab

Der neue congstar-Router Wir haben die SIM-Karte in den Router eingelegt, dazu den Akku eingesetzt und den Akkufachdeckel geschlossen. Danach haben wir das Gerät eingeschaltet und über das für den Test verwendete Apple iPhone 8 Plus den vom congstar-Router erzeugten WLAN-Hotspot gesucht. Die Verbindungsherstellung war problemlos möglich, da congstar die Zugangsdaten mitgeliefert hat.

Um den Internet-Zugang herzustellen mussten wir aber uns über den Internet-Browser am iPhone 8 Plus ins Router-Menü einwählen. Das ist unter der Adresse mw40.home möglich. Die Seite ist passwortgeschützt, auch hier helfen die von congstar mitgelieferten Unterlagen aber weiter, um ins Menü zu gelangen.

Diese Einstellungen sind einmalig erforderlich

PIN-Eingabe vor der Erstnutzung erforderlich Nach Eingabe der SIM-PIN klappte der Internet-Zugang immer noch nicht, doch der Grund war schnell gefunden. Standardmäßig ist die manuelle Herstellung der Datenverbindung eingestellt. Demnach muss über die Weboberfläche noch ein virtueller Schalter umgelegt werden, um über den congstar-Router ins Internet zu gelangen. Wenige Sekunden nach diesem Schritt war der Internet-Zugang dann auch tatsächlich verfügbar.

Über das Menü kann die Verbindungsart auf "automatisch" umgestellt und die SIM-PIN abgespeichert werden. Somit sind diese Bedienschritte nur bei der Erstinbetriebnahme erforderlich. Später reicht es, den von Alcatel produzierten und auch als Linkzone bekannten Router einzuschalten. Auch andere Einstellungen - etwa die SSID und das Passwort für den WLAN-Zugang - können über das Menü geändert werden.

