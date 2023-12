congstar verbessert Tarife im Handel mit "GB+"

congstar bessert Tarife im Handel nach

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Der Discounter cong­star vermarktet seine Mobil­funk­tarife online und im statio­nären Handel. In der Regel bekommen Kunden bessere Kondi­tionen, wenn sie ihren Vertrag online abschließen. Ab 5. Februar entfällt ein Nach­teil für Inter­essenten, die sich ihren cong­star-Tarif im statio­nären Handel holen. Wie für Online-Kunden ist die "GB+" genannte Option inklu­sive.

"GB+" bedeutet, dass cong­star das monat­lich für die Kunden verfüg­bare Daten­volumen jähr­lich aufstockt, solange der Kunde seinen Vertrag behält. Wer die Allnet-Flat M oder L wählt, bekommt über die inklu­dierte Option jedes Jahr 5 GB mehr monat­liches Daten­volumen. In den Allnet-Flat­rates S und S Extra erhöht sich das Surf­volumen jedes Jahr um 1 GB im Monat.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Für den Vertrags­abschluss im statio­nären Handel gilt aller­dings weiterhin, dass die Kunden weniger Daten­volumen als beim Online-Vertrags­abschluss bekommen. Die Grund­gebühren sind iden­tisch. So kostet die Allnet-Flat L monat­lich 27 Euro. Online-Kunden bekommen monat­lich 32 GB Daten­volumen, "offline" sind es nur 22 GB.

Kunden, die die Allnet-Flat M für 22 Euro monat­lich online abschließen, bekommen jeden Monat 22 GB Daten­volumen. Bei Vertrags­abschluss im Handel sind es nur 15 GB. Die Allnet-Flat S Extra kotet 17 Euro pro Monat, bietet bei Online-Vertrags­abschluss monat­lich 10 GB und bei Abschluss im Handel nur 8 GB Daten­volumen pro Monat.

Die cong­star Allnet-Flat S schlägt mit 12 Euro monat­licher Grund­gebühr zu Buche. Die Kunden bekommen neben unbe­grenzten Anrufen und SMS in alle deut­schen Netze monat­lich 5 GB Daten­volumen, wenn sie den Vertrag via Internet abschließen. Erfolgt der Vertrags­abschluss im statio­nären Handel, so sind monat­lich nur 4 GB inklu­sive.

LTE 50 in höher­wer­tigen Tarifen inklu­sive

In den Allnet-Flat­rates M und L ist die LTE-50-Option inklu­sive. In den beiden klei­neren Tarifen surfen die Kunden mit maximal 25 MBit/s im Down­stream. Für monat­lich 5 Euro können Kunden in allen Tarifen die 5G-Option buchen, die in den Allnet-Flats S und S Extra auch die Daten­geschwin­dig­keit auf bis zu 50 MBit/s verdop­pelt.

