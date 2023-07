congstar-Bestandskunden: 10 Prozent Grundgebühr sparen

Freundschaftswerbung: congstar Freundeskreis

Bild: congstar Wenn das Neukun­den­geschäft trotz Neukunden-Rabatten bei Handy-Tarifen viel­leicht nicht mehr so zieht wie gewünscht - dann muss ein Provider eben seine Bestands­kunden akti­vieren, damit diese Freunde werben.

Dabei ist es immer inter­essant zu beob­achten, was der Werber bezie­hungs­weise Bestands­kunde als "Beloh­nung" erhält. Einen einma­ligen Geld­betrag? Einmalig mehr Daten­volumen? cong­star hat sich nun etwas anderes einfallen lassen.

"cong­star Freun­des­kreis" mit klaren Regeln

Der Provider will mit dem "cong­star Freun­des­kreis" die Empfeh­lung der Tarif­ange­bote für neue Kunden verein­fachen. Bislang spen­dierte cong­star hierfür einma­lige Geld­beträge, die zwischen 10 Euro für einen Prepaid-Tarif und 190 Euro für den cong­star X lagen.

Freundschaftswerbung: congstar Freundeskreis

Bild: congstar Belohnt werden soll mit dem neuen Programm nun nicht nur die empfeh­lende, sondern auch die einge­ladene Person. Bei einem erfolg­rei­chen Vertrags­abschluss winken je 10 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr. Wer mehrere Personen als neue cong­star Kunden wirbt, erhält pro Empfeh­lung weitere 10 Prozent Rabatt auf die ursprüng­liche monat­liche Grund­gebühr. Hierbei hat cong­star eine Grenze imple­men­tiert: Es sind maximal 50 Prozent Rabatt für fünf Empfeh­lungen möglich, auch wenn man mehr als fünf Freunde wirbt.

Darüber hinaus gibt es weitere Einschrän­kungen: Teil­nah­mebe­rech­tigt sind nur Vertrags-Kunden mit Ausnahme der cong­star Fair Flat und des alten, nicht mehr buch­baren "cong­star wie ich will" ohne monat­liche Grund­gebühr. Prepaid- und DSL-Kunden erhalten also keinen dauer­haften Rabatt, wenn sie Freunde werben. cong­star rechnet die Ersparnis an einem Beispiel vor: Werber bezahlen monat­lich 19,80 Euro statt 22 Euro für eine Allnet Flat M mit GB+ und 22 GB monat­lichem Daten­volumen.

So funk­tio­niert die Empfeh­lung

Für die Empfeh­lung müssen die Bestands­kunden in der cong­star-App oder im cong­star Kunden­center im Bereich "Freun­des­kreis" einen perso­nali­sierten Gutschein­code erstellen. Dieser kann dann mit inter­essierten Personen z.B. per Messenger geteilt werden. Die Neukunden müssen den Gutschein beim Bestellen im Waren­korb eingeben. Gespart wird laut cong­star dann pro erfolg­rei­cher Empfeh­lung, sobald der neue Vertrag aktiv ist. cong­star wartet hierfür noch die 14-tägige gesetz­liche Wider­rufs­frist ab. Bringt der Freund seine Rufnummer mit, kann es wohl bis zu vier Monate dauern, bis der Werber seinen Rabatt erhält.

Wenn einer der beiden Freun­des­kreisler den Vertrag kündigt, geht damit auch der Rabatt für die jeweils andere Person verloren. Bei Tarif­wechsel oder Vertrags­ver­län­gerung bleibt der Rabatt aber erhalten - es sei denn man wech­selt in einen nicht berech­tigten Tarif. Eine Selbst­wer­bung ist ausge­schlossen.

Laut cong­star soll das alte Freunde-werben-Programm damit ergänzt, aber nicht abge­schafft werden. Dieses kann auch von Prepaid-Kunden verwendet werden.

Wir hatten die Möglich­keit, 5G mit einem Mobil­funk­anschluss von cong­star auszu­pro­bieren und berichten über die dabei gemachten Erfah­rungen.