congstar bestätigt: Falsche Anzeige im Kundencenter

Insbe­son­dere bei Mobil­funk-Discoun­tern wie beispiels­weise cong­star kann es immer noch Kunden in Tarifen geben, in denen keine Allnet-Flat fürs mobile Tele­fonieren enthalten ist. Gerade cong­star hat in den vergan­genen Jahren noch einige güns­tige Tarife vertrieben, in denen nur ein festes Minu­ten­paket pro Monat enthalten war. Nach Verbrauch der Inklusiv-Minuten wurde und wird pro Minute abge­rechnet.

Gerade bei einem solchen Tarif ist es notwendig, dass der Kunde stets den Über­blick darüber behalten kann, wie viele der Inklusiv-Minuten er bereits für den entspre­chenden Monat verbraucht hat. Über die Weih­nachts­tage haben sich aber einige cong­star-Kunden beim Blick auf diese Verbrauchs­anzeige mögli­cher­weise verwun­dert die Augen gerieben.

Anzeige: 1640 Minuten verte­lefo­niert?

Falsche Verbrauchsanzeige bei congstar

Logo: congstar, Foto/Montage: teltarif.de An Weih­nachten schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Bei einem cong­star-Tarif (Basic flex, 100 Minuten Telefon-Budget) schnellte die in der App ange­zeigte Tele­fonier-Dauer kurz vor Weih­nachten inner­halb eines Tages (!) von 74 Minuten auf über 1000 Minuten hoch (roter Balken in der Anzeige) und liegt heute (2. Weih­nachts­fei­ertag) bei 1640 Minuten. Anruf bei cong­star brachte keine Lösung, die Frage nach Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis wurde mit verbalem Schul­ter­zucken beant­wortet, auf eine Mail-Bestä­tigung meiner Rekla­mation warte ich bis heute. Zwischen­durch gabs in der App eine Meldung über "Störung in der Verbrauchs­anzeige". Die ist aller­dings inzwi­schen wieder verschwunden - die absurden 1640 Minuten sind aber noch da. Ebenso die Anzeige "voraus­sicht­licher Verbrauch: 2119 Minuten". Ange­zeigt als "letzt­maliges" Tele­fonat wird [der] 24.12.2022, da war der Verbrauch aber noch (um 12:26 Uhr) bei angeb­lichen 679 Minuten. [...] Falls uns cong­star tatsäch­lich die ange­zeigte Dauer berechnen sollte, bitte ich vorsorg­lich schon jetzt um Unter­stüt­zung.

cong­star klärt auf

Ange­sichts dessen, dass man schon für den Verbrauch von 1440 Minuten 24 Stunden lang tele­foniert haben müsste, vermu­teten auch wir, dass es sich um einen Anzei­gefehler handeln muss, und kontak­tierten cong­star.

cong­star reagierte schnell auf unsere Anfrage und schrieb uns dazu:

Ein entspre­chender Fehler ist bekannt, der cong­star Service hat sich dazu bereits im cong­star Forum geäu­ßert. Eine Auswir­kung auf die Rech­nung wird es nicht geben. Aktuell wird der Anzei­gefehler korri­giert.

Die Anzeige der verbrauchten Minuten/SMS in cong­star App & Kunden­center spielen gerade bei einigen Kunden verrückt und schießen in schwin­del­erre­gende Höhen. Wir sind dran und analy­sieren das Problem. Es liegt also nicht an euch und ihr seid nicht allein.

Im Forum schreibt cong­star ergän­zend:cong­star ist noch mit der Analyse der Fehler­ursache beschäf­tigt, hierzu konnte man unserer Redak­tion gegen­über aktuell noch keine Angaben machen. Kunden müssen in der Sache also zunächst nichts unter­nehmen, sollten aber die nächste Rech­nung genau kontrol­lieren und sofort rekla­mieren, wenn darauf etwas nicht stimmen sollte.

Insbe­son­dere bei Tarifen mit Minu­ten­abrech­nung ist die Anfor­derung eines Einzel­ver­bin­dungs­nach­weises stets zu empfehlen. Erste cong­star-Kunden berich­teten heute darüber, dass sich die Anzeige in ihrem Kunden­center wieder norma­lisiert hat.

Bei cong­star läuft aktuell noch eine Aktion für die Allnet-Flat L. Mit Akti­ons­code sinkt die Grund­gebühr. Zudem steht mehr Daten­volumen zur Verfü­gung.