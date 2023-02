congstar Fair Flat verschwunden: Das sagt der Discounter

Bereits zum zweiten Mal inner­halb weniger Wochen ist die cong­star Fair Flat von der Webseite des Telekom-Discoun­ters verschwunden. Das war bereits im Weih­nachts­geschäft der Fall. Seiner­zeit erklärte die Pres­sestelle des Unter­neh­mens auf Anfrage von teltarif.de, der Tarif werde weiterhin ange­boten und sei nur vorüber­gehend aus dem Online-Shop verbannt worden. In der Tat war der Tarif kurz vor Weih­nachten auch über die Home­page von cong­star wieder verfügbar. Verwirrung um congstar Fair Flat

Bild/Logo: Congstar GmbH, Montage: teltarif.de Aufmerk­same Leser haben uns darauf hinge­wiesen, dass die cong­star Fair Flat erneut online nicht ange­zeigt wird. Hat der Discounter den Tarif etwa doch einge­stellt? Wir haben erneut bei der Pres­sestelle der Telekom-Toch­ter­firma nach­gefragt. Diese erklärte - wie schon im Dezember -, der Tarif werde weiterhin ange­boten. Über den Kunden­ser­vice des Discoun­ters sei die Fair Flat weiterhin verfügbar.

Wie es weiter heißt, können Bestands­kunden die cong­star Fair Flat eben­falls weiter nutzen. Kunden, die derzeit ein anderes Preis­modell verwenden, sollen über die cong­star-App und über den pass­wort­geschützten Kunden­bereich des Unter­neh­mens weiterhin einen Tarif­wechsel in die cong­star Fair Flat vornehmen können.

Kommt die Fair Flat auf die Webseite zurück?

"Wir sind immer bemüht, das Tarif­angebot auf unserer Webseite für unsere Kunden einfach und über­sicht­lich zu gestalten", so die Stel­lung­nahme der cong­star-Pres­sestelle. "Aktuell bieten wir so zum Beispiel den Akti­onstarif Allnet Flat S Extra an." Wie berichtet, handelt es sich dabei um ein bis zum 28. Februar buch­bares Angebot. Für monat­lich 17 Euro bekommen die Kunden unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle Netze und 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Ob die Fair Flat nach Ende der Tarifak­tion auf die cong­star-Webseite zurück­kehrt, teilte die Pres­sestelle nicht mit. Es sieht zumin­dest danach aus, dass der Tarif nicht mehr im Schwer­punkt der Vermark­tung steht. Dabei ist die Fair Flat durchaus attraktiv, denn Kunden haben die Möglich­keit, den Tarif monat­lich neu - je nach Nutzungs­ver­halten - anzu­passen.

In einer weiteren Meldung haben wir über die aktu­ellen Aktionen der Mobil­funk-Netz­betreiber berichtet.