congstar Fair Flat mit LTE-Option weiter erhältlich

congstar Fair Flat weiter verfügbar Auf der IFA hatte cong­star im September vergan­genen Jahres die Fair Flat vorge­stellt, die wenige Wochen später erst­mals verfügbar war. Sollte der Akti­ons­tarif ursprüng­lich bis zum Jahres­ende 2018 ange­boten werden, so wurde das Angebot zunächst bis zum 31. März 2019 verlän­gert. Nun ist die cong­star Fair Flat weiterhin erhält­lich, wie ein Blick auf die Webseite des Telekom-Discoun­ters bleibt.

Wir haben bei der cong­star-Pres­se­stelle nach­ge­fragt, wie es mit dem Akti­ons­tarif weiter­geht. Den Angaben zufolge handelt es sich weiterhin um eine Aktion. Diese hat aber jetzt keine Befris­tung mehr. Bis auf weiteres bleibt die cong­star Fair Flat demnach für Neukunden verfügbar.

Der Vertrag ist inso­fern inter­es­sant, als er sich in Teilen von den Kunden selbst zusam­men­stellen lässt. Das Grund­paket für 15 Euro monat­liche Grund­ge­bühr bietet eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate und 2 GB unge­bremstes Daten­vo­lumen, das aller­dings nur im UMTS-Netz der Telekom genutzt werden kann.

LTE kann optional hinzu­ge­bucht werden

Zur cong­star Fair Flat kann aber die LTE-50-Option hinzu­ge­bucht werden. Für 5 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­ge­bühr verdop­pelt sich die Daten­über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit auf bis zu 50 MBit/s und der Zugang zum 4G-Netz der Telekom wird frei­ge­schaltet. Die Option hat - wie auch der gesamte Vertrag - eine nur einmo­na­tige Mindest­lauf­zeit.

Kunden, denen 2 GB Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang nicht ausrei­chen, können bis zu 10 GB High­speed-Volumen pro Monat bekommen - in mehreren Abstu­fungen. Nutzer haben die Möglich­keit, monat­lich neu zu entscheiden, wie viel Daten­vo­lumen sie maximal nutzen möchten, bevor der Internet-Zugang gedros­selt wird. Mit 10 GB schlägt der Tarif mit 30 Euro pro Monat in der UMTS-Vari­ante bzw. 35 Euro inklu­sive LTE-50-Option zu Buche. Berechnet werden am Monats­ende nur die über den Grund­tarif hinaus­ge­henden Daten­pa­kete, die der Kunde tatsäch­lich verbraucht hat.

Zu beachten ist, dass in der Allnet-Flat nur Tele­fo­nate enthalten sind. Der SMS-Versand schlägt gene­rell mit 9 Cent zu Buche. Bei Vertrags­ab­schluss werden zudem 30 Euro Anschluss­ge­bühren berechnet. In einer weiteren Meldung haben wir die Fair-Flat-Tarife, die in Deutsch­land derzeit verfügbar sind, mitein­ander vergli­chen.

Quelle: YouTube-Kanal von cong­star