congstar: Mehr Datenvolumen in Nicht-EU-Ländern

Wer mit dem Handy außer­halb der EU mobil surfen will, zahlt eine Stange Geld. Bei High Mobile im Telekom-Netz bleibt das in vielen Ländern so. Dank der neuen Daten­pässe ist Surfen aber nun besser kalku­lierbar.

Neue Auslands-Optionen bei High mobile

Bild: High mobile / mobilezone GmbH Wer inner­halb der EU unter­wegs ist, profi­tiert dank Roam like at Home vom EU-Roaming ohne Aufpreis (mit der Ausnahme der Fair-Use-Grenze beim Roaming). Und viele Handy-Nutzer wissen: Am besten außer­halb der EU nicht das Daten­roa­ming einschalten - denn sonst wird es teuer.

Es gibt zwar von vielen Provi­dern seit Jahren auch Daten­pässe für die Länder außer­halb der EU, doch diese beinhal­teten - je nach Reise­land - bisher oft nur wenige hundert MB für wenige Tage zu einem teuren Preis. Der im Telekom-Netz ange­sie­delte Vertrags-Discounter High mobile hat nun seine Daten­pässe fürs Surfen außer­halb der EU ange­passt.

Neue Daten­pässe wurden einge­führt

Ab sofort sind die neuen Travel & Surf Pässe in 48 ausge­wählten Ländern verfügbar. Travel & Surf ist gene­rell der Name für Daten­optionen im Ausland bei Provi­dern im Telekom-Netz. Dabei kann bei High mobile zwischen 7-Tages- und 4-Wochen-Pässen mit unter­schied­lichem Daten­volumen gewählt werden. Die neuen Länder­pässe ersetzen die bestehenden Travel & Surf Stan­dard­pässe in den jewei­ligen Ländern. Das bestehende Travel & Surf Angebot in allen anderen Ländern soll unver­ändert buchbar bleiben.

High mobile will seinen nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Kunden die mobile Daten­nut­zung in zahl­rei­chen Reise­län­dern außer­halb der Euro­päi­schen Union ermög­lichen. Wie im Telekom-Netz üblich, werden die Pässe dann auf der Seite https://pass.telekom.de gebucht.

Das kostet Surfen außer­halb der EU

Die neue Preis­liste von High mobile listet alle Länder und die dort buch­baren Daten­pakete mit Inklusiv-Daten­volumen und Preisen auf.

In der Länder­zone 3 kostet die Daten­über­tra­gung ohne gebuchten Pass für jeden ange­fan­genen 50-kB-Daten­block 59 Cent, was viel zu teuer ist. Die "Mini-Pässe", die heut­zutage eigent­lich nur noch für Text-Messages und Text-Mails geeignet sind, bleiben erhalten: Der DayPass 50 MB kostet 2,95 Euro, der DayPass M 150 MB 5,95 Euro und der WeekPass M 500 MB 15,95 Euro.

Wer mehr Daten­volumen braucht, muss zum WeekPass L für 29,95 Euro greifen. Für den 4-Week-Pass XL werden 49,95 Euro fällig. Das inklu­dierte Daten­volumen bei WeekPass L und 4-Week-Pass XL richtet sich dann nach dem jewei­ligen Reise­land. Ein Beispiel: In der Domi­nika­nischen Repu­blik erhält man im WeekPass L 5 GB und im 4-Week-Pass XL 10 GB, wohin­gegen es in Bosnien-Herze­gowina 12 GB bzw. 24 GB sind. Am meisten fürs Geld gibts in den USA mit 14 GB und 36 GB.

Sie wollen im Ausland mit Ihrem Smart­phone ins Internet gehen - und das möglichst billig? Spezi­elle Auslands-Optionen und einige kleine Spar­maß­nahmen machen die Kosten erträg­lich - damit Ihre Handy-Rech­nung nicht genauso teuer wird wie der gesamte Urlaub.