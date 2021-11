congstar: Mehr Datenvolumen für weniger Grundgebühr

cong­star bietet seine Allnet-Flat M zum "Cyber Weekend" vergüns­tigt und mit mehr Daten­volumen an. Optional ist auch ein Smart­phone erhält­lich.

Der Mobil­funk-Discounter cong­star hat seine Cyber-Weekend-Aktion ange­kün­digt. Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum vom 25. bis 29. November für die Allnet-Flat M entscheiden, bekommen für 20 Euro monat­liche Grund­gebühr eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonte und den SMS-Versand sowie monat­lich 25 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Im Preis enthalten ist auch die LTE-50-Option. Damit haben Kunden bis zu 50 MBit/s im Down­stream im LTE-Netz zur Verfü­gung. Regulär sind es nur 25 MBit/s. Im LTE-Netz können die Kunden nicht nur im Internet surfen, sondern dank VoLTE-Tech­nologie auch tele­fonieren. Anrufe sind als Alter­native zum klas­sischen Mobil­funk­netz auch über WLAN-Inter­net­zugänge möglich.

Regulär kostet die Allnet-Flat M von cong­star derzeit 22 Euro monat­lich. Enthalten sind neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS derzeit 15 GB unge­dros­seltes Daten­volumen und eben­falls LTE 50. Im Rahmen der Cyber-Weekend-Aktion redu­ziert sich demnach der monat­liche Grund­preis um 2 Euro und die Kunden bekommen jeden Monat 25 GB anstelle von 15 GB High­speed-Surf­volumen.

Xiaomi Mi 11 lite 5G zubuchbar

Der Tarif ist mit und ohne 24-mona­tiger Mindest­lauf­zeit erhält­lich. In beiden Fällen werden derzeit keine Anschluss­gebühren berechnet. Kunden, die sich für den Vertrag mit Lauf­zeit entscheiden, können optional das Xiaomi Mi 11 lite 5G über cong­star beziehen. Das Smart­phone kostet einmalig 121 Euro oder alter­nativ zwei Jahre lang monat­lich 5 Euro plus einmalig 1 Euro.

Als weitere Option zu den Post­paid-Tarifen von cong­star kann der Zugang zum Strea­ming­dienst Disney+ bei erst­maliger Buchung für drei Monate kostenlos genutzt werden. Kunden, die das Angebot über diesen Zeit­raum hinaus nutzen, zahlen dann monat­lich 8 Euro.

33 Prozent Rabatt auf ja!mobil-Star­ter­sets

Eine weitere Aktion betrifft die von cong­star betreute Marke ja!mobil. Kunden, die sich ab sofort und bis zum 28. November für ein Star­terset des Prepaid-Discoun­ters entscheiden, erhalten die SIM-Karte mit einem Rabatt von 33 Prozent auf die Stan­dard­kon­ditionen. Anstelle von 9,95 Euro liegt der Kauf­preis demnach bei 6,67 Euro. Dabei spielt es keine Rolle, ob die SIM-Karte online oder in einem Rewe-Markt erworben wird. Das Sechs-Monats-Paket ist von der Aktion ausge­nommen.

Im Rahmen einer Winter-Aktion gibt es die Allnet-Flat­rates von cong­star auch abseits der Cyber-Weekend-Aktion vergüns­tigt. Details haben wir in einer weiteren Meldung zusam­men­gefasst.