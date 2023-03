Aktionen: Mehr Datenvolumen bei Blau und congstar

Die Mobil­funk-Discounter Blau, cong­star und SIMon mobile starten mit neuen Aktionen ins Früh­jahr 2023. So ist bei Blau der Tarif Allnet Max jetzt mit 20 GB unge­dros­seltem Daten­volumen pro Monat verfügbar. Der Vertrag, der auch eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS-Mittei­lungen bietet, kostet während der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit monat­lich 14,99 Euro.

Blau Allnet Plus mit 15 GB monat­lichem Daten­volumen kostet 12,99 Euro pro Monat. Als Früh­lings-Deal bewirbt der Discounter den Tarif Allnet XL, der für 7,99 Euro monat­lich jeweils 10 GB High­speed-Surf­volumen bietet. Für Einsteiger gibt es noch den Tarif Allnet L zum Monats­preis von 5,99 Euro. Hier sind monat­lich 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen inklu­sive. Die Aktion läuft bis zum 4. April.

cong­star: Bis zu 32 GB High­speed-Daten­volumen

Aktuelle Discounter-Aktionen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de cong­star-Neukunden, die sich für die Allnet-Flat L entscheiden und den Vertrag online abschließen, bekommen den Tarif für monat­lich 27 Euro anstelle der sonst übli­chen 30 Euro. Darüber hinaus erhöht der Telekom-Discounter bei Vertrags­abschluss bis zum 4. April das monat­lich verfüg­bare unge­dros­selte Daten­volumen von 15 GB auf 32 GB. Auch die LTE-50-Option ist inklu­sive. Bei Vertrags­abschluss ab 5. April sind bis zum 3. Mai monat­lich 24 GB inklu­sive.

Kunden, die sich für die Allnet-Flat M entscheiden, zahlen im Rahmen der bis 3. Mai laufenden Aktion monat­lich 22 Euro und bekommen 18 GB anstelle des norma­ler­weise übli­chen 10 GB High­speed-Surf­volu­mens und die LTE-50-Option. Die Allnet-Flat S Extra bleibt bis zum 4. April buchbar. Der Tarif kostet monat­lich 17 Euro und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 8 GB mit LTE 25. Die Allnet-Flat S für 12 Euro im Monat bietet bei Vertrags­abschluss im Akti­ons­zeit­raum monat­lich 4 GB statt 3 GB mit LTE 25.

In allen Tarifen ist die GB+-Option enthalten. Pro Jahr Vertrags­lauf­zeit erhöht sich das Surf­volumen in den Tarif­stufen L und M um 5 GB, in den Tarif­stufen S und S Extra um 1 GB. Bei Vertrags­abschluss im statio­nären Handel haben die Allnet-Flat L monat­lich nur 18 GB, die Allnet-Flat M 12 GB und die Allnet-Flat S 3 GB High­speed-Surf­volumen. Zudem fehlt die GB+-Option.

Nicht zuletzt gibt es neben der Telekom im März auch bei cong­star ein Daten-Geschenk. Anders als beim Netz­betreiber bekommen die Kunden in diesem Monat aber keine echte Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung. Statt­dessen sind im einmalig kostenlos buch­baren Daten­pass 15 GB zusätz­liches Surf­volumen enthalten.

SIMon mobile belohnt Freund­schafts­wer­bung mit Extra-Daten­volumen

Der Voda­fone-Discounter SIMon mobile hat eine Freund­schafts­werbe-Aktion gestartet. Wer als Bestands­kunde einen neuen Kunden wirbt, erhält ein Jahr lang monat­lich 1 GB mehr Daten­volumen. Das Angebot ist auf bis zu drei Freund­schafts­wer­bungen begrenzt, sodass sich der Kunde bis zu 3 GB Extra-Surf­volumen pro Monat sichern kann.

Für den gewor­benen Neukunden wird die Grund­gebühr für den ersten Monat erlassen. Danach berechnet SIMon mobile monat­lich 8,99 Euro - unab­hängig davon, ob der Kunde eine neue Nummer wählt oder seine bestehende Handy­nummer - von welchem Provider auch immer - mitbringt.

In einer weiteren Meldung haben wir über die aktu­ellen Aktionen von Telekom, Voda­fone und o2 berichtet.