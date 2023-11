congstar: Allnet-Flat mit 44 GB für unter 20 Euro

cong­star hat seine bereits ange­kün­digten Neukunden-Ange­bote zur Black Week gestartet. Dabei sind die Kondi­tionen über den Gutschein-Code "FCSP1910" noch etwas güns­tiger als ursprüng­lich ange­kün­digt. Auf einer Unter­seite der cong­star-Home­page richten sich die Ange­bote mit einem zusätz­lichen Rabatt von elf Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr offi­ziell an die Fans des FC St. Pauli, können aber natür­lich auch von anderen Inter­essenten in Anspruch genommen werden.

Auch hier steht die Allnet-Flat M im Schwer­punkt der Vermark­tung. Aufgrund des Rabatts sinkt die Grund­gebühr auf 19,58 Euro pro Monat. Kunden bekommen eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu stehen jeden Monat 44 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung und die LTE-50-Option ist ohne Aufpreis im Tarif enthalten. Für treue Kunden erhöht sich das Daten­volumen jedes Jahr um 5 GB. congstar-Aktionstarife elf Prozent günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Ange­sichts des Allnet-Flat-M-Akti­ons­tarifs ist die Tarif­stufe L aktuell wenig attraktiv. Für 24,03 Euro im Monat sind neben der Allnet-Flat monat­lich 32 GB enthalten - weniger als im knapp 5 Euro monat­lich güns­tigeren Tarif. Die Allnet-Flat S Extra kostet 13,13 Euro pro Monat und bietet neben der Alle-Netze-Flat­rate monat­lich 15 GB Daten­volumen. In der Allnet-Flat S für 10,68 Euro pro Monat sind jeweils 5 GB Daten­volumen enthalten. In den Tarif­stufen S und S Extra erhöht sich das Daten­volumen jedes Jahr um 1 GB.

cong­star X: 200 GB unter 45 Euro

Rabat­tiert wird im Rahmen der Aktion auch der Tarif cong­star X, mit dem die Kunden eine SIM-Karte für zuhause und eine SIM-Karte für unter­wegs erhalten. Der Tarif mit Allnet-Flat und monat­lich 200 GB High­speed-Daten­volumen schlägt mit 44,50 Euro pro Monat zu Buche.

Die Home­spot-Ange­bote sehen über die Akti­ons­seite wie folgt aus: Home­spot 30 mit 50 GB Daten­volumen für 17,80 Euro, Home­spot 100 mit 125 GB für 26,70 Euro und Home­spot 200 mit 250 GB für 35,60 Euro. Die Home­spot-Tarife funk­tio­nieren nur an der vom Kunden ange­gebenen Nutzungs­adresse.

In den Allnet-Flat­rates M und L, mit cong­star X und den Home­spot-Anschlüssen surfen die Kunden mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream. In den Allnet-Flar­trates S und S Extra stehen stan­dard­mäßig nur bis zu 25 MBit/s zur Verfü­gung. Mit der 5G-Option kann nicht nur das 5G-Netz frei­geschaltet, sondern auch die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s erhöht werden.

Verbes­serte Kondi­tionen gelten auch für die voraus­bezahlt abge­rech­neten Tarife. In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie Sie bei cong­star Prepaid derzeit bis zu 18 GB High­speed-Daten­volumen in vier Wochen bekommen.