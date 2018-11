congstar: Allnet-Flat mit 10 GB für 20 Euro statt 30 Euro

Im Rahmen einer Black-Friday-Aktion gibt es die Allnet Flat Plus von congstar mit 10 GB für monatlich 10 Euro weniger. Allerdings ist die Menge der verfügbaren Pakete limitiert.

Auch congstar beteiligt sich am Black Friday, und zwar mit dem Tarif Allnet Flat Plus. Bei Buchung zwischen dem 23. und 25. November auf der Black-Friday-Aktionsseite kostet die congstar Allnet Flat Plus 20 Euro Grundgebühr statt regulär 30 Euro monatlich für die Dauer von maximal 24 Monaten. Bei Nichtkündigung werden danach 30 Euro pro Monat berechnet.

Die verfügbare Menge ist limitiert auf 2311 Stück – das Kontingent kann daher bereits vor Ablauf des Aktionszeitraums, also vor dem 25. November um 23:59 Uhr ausgeschöpft und daher nicht mehr verfügbar sein. Der Rabatt wird nicht bei einem Tarifwechsel gewährt. congstar berechnet einen einmaligen Bereitstellungspreis von 20 Euro.

Die Allnet Flat Plus enthält eine Telefonie-Flat und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Im EU-Ausland sind die Inklusivleistungen ohne Zusatzkosten nutzbar. Bei Buchung über die congstar-Webseite enthält der Tarif 10 GB Datenvolumen pro Monat statt regulär 6 GB im stationären Fachhandel. Nach Verbrauch des HSPA-Highspeedvolumens wird die Bandbreite im jeweiligen Monat von maximal 25 MBit/s im Download und 5 MBit/s im Upload auf 32 kBit/s gedrosselt. Surfen per LTE und mit bis zu 50 MBit/s kostet 5 Euro pro Monat extra.

