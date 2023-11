congstar: Rabatt auf 5G-Option für Bestandskunden

cong­star bietet Bestands­kunden die 5G-Option derzeit für 3 Euro Aufpreis pro Monat an. Wer seinen Vertrag vor zwei Jahren abge­schlossen hat, kann auf ein auto­mati­sches Upgrade hoffen.

Weitere Angebote für congstar-Bestandskunden

Bild: congstar cong­star hat seine Black Week Aktion für Bestands­kunden gestartet. Diese können beispiels­weise schon jetzt in einen der Tarife wech­seln, die für Neukunden ab 20. November gebucht werden können. Es gibt aber noch einige Details, die erst jetzt bekannt wurden. Dabei ist für Inter­essenten Eile geboten, weil die Ange­bote zum Teil schon in wenigen Tagen enden.

Einem Mobiflip-Bericht zufolge haben Bestands­kunden von cong­star beispiels­weise noch bis zum 20. November die Möglich­keit, die 5G-Option von cong­star für 3 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr zu buchen. Norma­ler­weise schlägt die Option mit einer Monats­gebühr von 5 Euro zu Buche.

Wie es weiter heißt, werden Kunden, die die Option bereits gebucht haben, an den Kunden­ser­vice verwiesen. Die güns­tigere Opti­ons­gebühr gilt auch für Altta­rife, nicht aber für die Allnet-Flat S. Mehr als 50 MBit/s im Down­stream bekommen cong­star-Kunden auch mit der 5G-Option nicht. Sie profi­tieren aber, wenn sie sich beispiels­weise an einem Ort aufhalten, wo das LTE-Netz über­lastet ist.

Diese Altkunden erhalten auto­matisch den neuen Akti­ons­tarif

Weitere Angebote für congstar-Bestandskunden

Bild: congstar Dem Bericht zufolge erhalten Kunden, die bereits die Allnet-Flat M im Rahmen des Cyber Deals 2021 gebucht haben, auto­matisch ein Upgrade auf die im neuen Akti­ons­tarif enthal­tenen 44 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat. Die GB+-Funk­tion fehlt gegen­über der neuen Aktion. Dafür bleibt es bei 20 Euro Grund­gebühr pro Monat. GB+ (also jähr­lich 5 GB mehr monat­liches Daten­volumen) bekommen die Kunden, wenn sie in den aktu­ellen Tarif mit 22 Euro monat­licher Grund­gebühr wech­seln.

Für Cyber-Deals-Kunden aus dem vergan­genen Jahr ist kein auto­mati­scher Tarif­wechsel geplant. Dieser kann aber auf Kunden­wunsch vorge­nommen werden. Nach dem Wechsel in ein aktu­elles Preis­modell können bestehende Rabatte aus dem bishe­rigen Vertrag entfallen. Inter­essenten sollten sich die Kondi­tionen daher ggf. bestä­tigen lassen.

Auch für Prepaid­kunden von cong­star gelten derzeit Sonder­kon­ditionen. In einem weiteren Beitrag lesen Sie unter anderem, in welchem voraus­bezahlten Preis­modell Kunden dauer­haft 18 GB High­speed-Daten­volumen in vier Wochen bekommen und wie lange die Neukunden-Aktion läuft.