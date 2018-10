congstar: 100 Minuten und 500 MB für 5 Euro

Neuer Vertragstarif für Einsteiger bei congstar Seit der IFA hatte sich congstar darauf konzentriert, neue Prepaid-Tarife einzuführen. Heute stellte der im Telekom-Netz aktive Mobilfunkdiscounter allerdings einen neuen flexiblen Vertragstarif vor, der Ähnlichkeit mit dem congstar Prepaid-Paket Basic S hat - aber trotzdem Unterschiede aufweist.

Seit September gibt es den Tarif zu diesem Preis in einer Laufzeitvariante mit 24 Monaten, nun vertreibt congstar auch die flexible Tarifvariante zu diesem Preis. Was allerdings fehlt, ist eine Zubuchoption, die sich sicherlich einige Kunden gewünscht hätten.

Diese Konditionen beinhaltet der congstar Basic

Der congstar Basic 100 Minuten in alle deutschen Netze. Anschließend werden 9 Cent pro Minute fällig. Das Kontingent wird allerdings nicht auf SMS angerechnet - für diese fallen ab der ersten Kurznachricht jeweils 9 Cent an.

Das Datenvolumen von 500 MB kann lediglich im HSPA-Netz der Telekom mit maximal 25 MBit/s genutzt werden. Auf Anfrage erklärte uns ein Service-Chat-Mitarbeiter von congstar, dass eine LTE-Zubuchoption, die bei congstar in der Regel Highspeed-Option heißt, bei Postpaid-Tarifen mit derart geringem Datenvolumen nicht vorgesehen ist. Der Tarif ist also auch nicht gegen Aufpreis im LTE-Netz verwendbar.

Sowohl in der Laufzeitvariante mit 24 Monaten als auch in der einmonatigen Variante beträgt die monatliche Grundgebühr 5 Euro. Für beide Tarifvarianten verlangt congstar eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 20 Euro. Nach Erreichen der 500 MB Datenvolumen wird auf max. 32 kBit/s gedrosselt, was heutzutage einer faktischen Abschaltung des Internetzugangs gleichkommt. Für 2 Euro kann der Kunde zusätzlich 100 MB nachbuchen, für 4 Euro erhält er ein zusätzliches Datenpaket von 300 MB.

Eine weitere Option, die zu diesem Tarif gebucht werden kann, ist die congstar Musik Option (Tidal Premium), die monatlich 8,99 Euro kostet. Im Rahmen einer Aktion können Kunden aller Postpaid-Tarife - also auch mit dem congstar Basic - die Musik-Option sechs Monate kostenlos testen. Die Grundgebühr für die Option wird also erst ab dem siebten Vertragsmonat berechnet. Die Option ist jederzeit zum Ende des 30-Tages-Abrechnnungszeitraums beziehungsweise zum Ende des jeweiligen Kalendermonats kündbar.

Seit Ende September sind die neuen Prepaid-Tarife erhältlich und seit Anfang Oktober die congstar Fair Flat mit LTE.