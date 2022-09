congstar: Bis zu 20 GB und jedes Jahr mehr Datenvolumen

Neue congstar-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de cong­star hat eine neue Aktion für seine Allnet-Flat­rates gestartet. Kunden, die sich ab sofort und bis zum 24. Oktober für einen der drei Post­paid-Tarife mit Alle-Netze-Flat­rate des Discoun­ters entscheiden und den Vertrag via Internet abschließen, bekommen mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Zudem ist das neue Feature "GB+" inklu­sive, mit dem den Kunden das Daten­kon­tin­gent jedes Jahr aufge­stockt wird.

Die Allnet-Flat S bietet für 12 Euro monat­liche Grund­gebühr unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze sowie monat­lich 4 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Dank "GB+" erhöht sich das Daten­volumen pro Jahr um 1 GB pro Monat. Die Kunden surfen mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream über LTE.

Allnet-Flat M und L mit inklu­dierter LTE-50-Option

Neue congstar-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Auch in den beiden höher­wer­tigen Tarifen sind unbe­grenzte Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle deut­schen Netze enthalten. Zudem bekommen die Kunden im Rahmen der Aktion ohne Aufpreis die LTE-50-Option. Im Down­stream stehen demnach bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung. Mit "GB+" erhöht sich das Surf-Kontin­gent in den Allnet-Flat­rates M und L pro Jahr um monat­lich 5 GB.

Die Allnet-Flat M kostet 22 Euro pro Monat und bietet jeden Monat 15 GB anstelle der sonst übli­chen 10 GB High­speed-Daten­volumen. Für die Allnet-Flat L werden monat­lich 25 Euro berechnet. In diesem Tarif sind im Rahmen der Spät­sommer-Aktion von cong­star jeden Monat 20 GB anstelle der sonst übli­chen 15 GB Daten­kon­tin­gent inklu­sive, bevor die Perfor­mance-Drossel greift.

Schlech­tere Kondi­tionen im statio­nären Handel

Auch im statio­nären Handel können Neukunden die Post­paid-Tarife von cong­star erwerben. Die Kondi­tionen sind aber deut­lich schlechter als bei der Online-Bestel­lung. So kostet die Allnet-Flat L monat­lich 30 Euro und es sind nur 15 GB unge­dros­seltes Daten­volumen inklu­sive. Die Allnet-Flat M bietet für monat­lich 22 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB High­speed-Surf­volumen. Kunden, die sich für die Allnet-Flat S im statio­nären Handel entscheiden, bekommen für monat­lich 12 Euro jeweils 3 GB Daten­volumen. Bei Vertrags­abschluss im statio­nären Handel fehlt zudem das Tarif­merkmal GB+.

Wer auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk-Tarif ist, kann mit unserem Tarif­ver­gleich Ange­bote ermit­teln, die dem eigenen Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.