congstar: Allnet-Flat jetzt mit bis zu 25 GB LTE-Volumen

Allnet-Flat-Aktion von congstar

Foto/Logo: Congstar, Montage: teltarif.de cong­star hat eine Aktion rund um seine höher­wer­tigen Allnet-Flat­rates gestartet. Kunden, die sich ab sofort und bis zum 26. April für einen Vertrag beim Telekom-Discounter entscheiden, bekommen deut­lich mehr monat­liches High­speed-Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Zudem steht die LTE-50-Option ohne zusätz­liche Kosten zur Verfü­gung. Kunden surfen demnach mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream.

Wer sich im Akti­ons­zeit­raum online für die Allnet-Flat L von cong­star entscheidet, bekommt für 27 Euro monat­liche Grund­gebühr eine Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle deut­schen Netze. Dazu kommen 25 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum und LTE 50. Norma­ler­weise kostet der Tarif monat­lich 30 Euro und die Kunden bekommen nur 15 GB High­speed-Surf­volumen.

Die Allnet-Flat M bietet bei Online-Vertrags­abschluss im Akti­ons­zeit­raum monat­lich 18 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 10 GB High­speed-Surf­volumen. Dazu kommen auch in diesem Tarif unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze. Der Tarif schlägt mit 22 Euro monat­licher Grund­gebühr zu Buche. In beiden Akti­onsta­rifen wird der Grund­preis erst ab dem zweiten Monat nach Vertrags­abschluss berechnet.

Kondi­tionen im statio­nären Handel

Foto/Logo: Congstar, Montage: teltarif.de Auch für den Vertrags­abschluss im statio­nären Handel wertet cong­star die Allnet-Flat­rate-Tarife auf. Aller­dings bekommen die Kunden mit der Allnet-Flat L nur 18 GB und mit der Allnet-Flat M 12 GB monat­liches High­speed-Surf­volumen. Die Grund­gebühren liegen bei 27 bzw. 22 Euro pro Monat und der Grund­preis wird erst ab dem zweiten Monat nach Vertrags­abschluss berechnet.

Unab­hängig davon, ob der Kunde den Vertrag online oder im statio­nären Handel abschließt, besteht die Wahl zwischen einem und 24 Monaten Mindest­lauf­zeit. Im Rahmen der Aktion verzichtet cong­star auf die norma­ler­weise übliche Anschluss­gebühr. Diese liegt norma­ler­weise bei 15 Euro, wenn sich der Kunde für zwei Jahre bindet, und bei 35 Euro bei Verträgen mit nur einmo­natiger Binde­frist.

Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu cong­star mitbringen, erhalten einen Bonus in Höhe von 10 Euro. Beim bishe­rigen Provider fallen für die Rufnum­mern­mit­nahme keine Kosten an. In einem Ratgeber haben wir zusam­men­gefasst, was bei der Rufnum­mern­por­tie­rung zu beachten ist.