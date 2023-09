congstar Allnet-Flat-Aktion: Bis zu 30 GB Datenvolumen

congstar-Aktion für Postpaid-Kunden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Der Mobil­funk-Discounter cong­star bietet seine Allnet-Flat­rates im Telekom-Netz für Vertrags­kunden weiterhin zu vergüns­tigten Kondi­tionen an. Je nachdem, für welches der vier Preis­modelle sich der Kunde entscheidet, stehen neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS-Mittei­lungen in alle deut­schen Netze im aktu­ellen Akti­ons­zeit­raum bis 1. November jeden Monat bis zu 30 GB unge­dros­seltes Daten­volumen zur Verfü­gung.

Der Zugang zum 5G-Netz ist weiterhin nicht stan­dard­mäßig in den Tarifen enthalten, kann für 5 Euro Aufpreis pro Monat aber hinzu­gebucht werden. Damit verbunden ist aber keine Erhö­hung der Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf mehr als 50 MBit/s, sondern ledig­lich die Möglich­keit, neben EDGE im GTE-Netz und LTE auch das 5G-Netz für den Internet-Zugang zu nutzen.

Allnet-Flat L und M: LTE-50-Option inklu­sive

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Die cong­star Allnet-Flat L kostet bei Online-Buchung monat­lich 27 Euro. Im Preis enthalten sind neben der Allnet-Flat­rate monat­lich 30 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 15 GB High­speed-Daten­volumen sowie die LTE-50-Option. Das heißt, die Kunden surfen mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream. Eben­falls enthalten ist "GB+". Das heißt, pro Jahr Vertrags­lauf­zeit erhöht sich das Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang um monat­lich 5 GB.

Die Allnet-Flat M kostet monat­lich 22 Euro. Hier sind abseits der unbe­grenzten Anrufe und SMS in alle deut­schen Netze jeden Monat 20 GB anstelle der offi­ziell im Tarif enthal­tenen 10 GB und LTE 50 verfügbar. GB+ erhöht die Inklu­siv­leis­tung jedes Jahr um 5 GB Daten­volumen pro Monat.

Allnet-Flat S Extra weiter verfügbar

Die als Akti­ons­tarif einge­führte Allnet-Flat S Extra bleibt als preis­werte Alter­native zu den Tarif­stufen M und L erhalten. Der Vertrag kostet monat­lich 17 Euro und die Kunden erhalten neben der Allnet-Flat monat­lich 10 GB High­speed-Daten­volumen. Hier ist - wie bei der Allnet-Flat S - aller­dings nur LTE 25 enthalten. Das heißt, die Kunden surfen mit maximal 25 MBit/s im Down­stream.

Die Allnet-Flat S bietet zum Monats­preis von 12 Euro die Sprach- und Text-Flat in alle Netze sowie 5 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Surf­volumen. GB+ gibt es auch in den Allnet-Flats S und S Extra. Hier erhöht sich das Daten­volumen aber nur um 1 GB pro Jahr. Wer in den beiden "klei­neren" Tarifen die 5G-Option bucht, surft mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream.

Vertrag mit und ohne lange Lauf­zeit

Wie gewohnt bietet cong­star die Tarife mit und ohne lange Lauf­zeit an. Wer sich für zwei Jahre bindet, zahlt 15 Euro Anschluss­gebühr. Bei den Verträgen mit einmo­natiger Binde­frist liegt der Bereit­stel­lungs­preis bei 35 Euro. Einen Bonus in Höhe von 10 Euro bekommen Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu cong­star mitbringen.