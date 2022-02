congstar-Aktion: Allnet-Flat mit 8 GB für 18 Euro

Vorerst nur im Februar bietet cong­star eine Allnet-Flat Extra M mit 8 GB für 18 Euro an. Der Discounter belohnt auch die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer.

Neuer Aktionstarif von congstar

cong­star hat einen neuen Akti­onstarif gestartet, der zunächst bis Ende Februar erhält­lich ist. Der Vertrag hat die Bezeich­nung Allnet-Flat Extra M und kostet 18 Euro monat­liche Grund­gebühr. Dafür bekommen die Kunden eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie monat­lich 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE.

Stan­dard­mäßig surfen die Kunden mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream. Für 3 Euro zusätz­liche monat­liche Grund­gebühr kann die LTE-50-Option hinzu­gebucht werden. Damit erhöht sich die maxi­male Surf- und Down­load-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s. Nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung wird die Perfor­mance für den Rest des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 32 kBit/s begrenzt.

Kunden, die den Vertrag mit zwei Jahren Mindest­lauf­zeit abschließen, zahlen eine Anschluss­gebühr in Höhe von 15 Euro. Wer sich für das Preis­modell ohne feste Lauf­zeit entscheidet, muss einen Bereit­stel­lungs­preis von 35 Euro in Kauf nehmen. An den monat­lichen Kosten und sons­tigen Kondi­tionen für den Vertrag ändert sich nichts.

Allnet-Flat M und L: Bis zu 20 GB und LTE 50 inklu­sive

Kunden, die sich für die Allnet-Flat M oder L entscheiden, bekommen die LTE-50-Option derzeit ohne zusätz­liche Kosten. Die Allnet-Flat M kostet monat­lich 22 Euro und bietet neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze jeden Monat 15 GB High­speed-Daten­volumen. Zum Monats­preis von 25 Euro ist die Allnet-Flat L erhält­lich, bei der monat­lich 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen inklu­sive sind.

Die Allnet-Flat S bietet zum Monats­preis von 12 Euro weiterhin unbe­grenzte Tele­fonate und SMS sowie 3 GB monat­liches High­speed-Surf­volumen. LTE 25 ist inklu­sive. Für einen monat­lichen Aufpreis von 3 Euro kann die maxi­male Internet-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s erhöht werden.

cong­star belohnt Kunden, die ihre bishe­rige Handy­nummer zum Discounter mitbringen, mit einer Gutschrift in Höhe von 10 Euro. Voraus­set­zung ist der Abschluss eines Post­paid-Vertrags beim Telekom-Discounter.

