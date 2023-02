congstar: Allnet-Flat mit bis zu 32 GB LTE-Volumen

Aktionstarife bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de cong­star startet mit Akti­onsta­rifen in den Februar. Nur bis zum Monats­ende bietet der Telekom-Discounter die Allnet-Flat S Extra an. Diese liegt preis­lich und hinsicht­lich der Inklu­siv­leis­tungen zwischen den Tarif­stufen S und M. Die monat­liche Grund­gebühr beträgt 17 Euro. Dafür bekommen Kunden, die den Vertrag online buchen, neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze jeden Monat 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Für preis­sen­sible Kunden und Einsteiger bietet cong­star weiterhin die Allnet-Flat S zum Monats­preis von 12 Euro an. Mit diesem Tarif bekommen die Kunden bei Online-Buchung jeden Monat im Rahmen der Aktion 4 GB anstelle der sonst übli­chen 3 GB High­speed-Daten­volumen. In beiden Tarifen ist die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs stan­dard­mäßig auf 25 MBit/s begrenzt. Die LTE-50-Option kann für monat­lich 3 Euro hinzu­gebucht werden.

Die Allnet-Flat M ist derzeit für 22 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 10 GB High­speed-Daten­volumen sind aktuell jeden Monat 16 GB Daten­kon­tin­gent für den mobilen Internet-Zugang inklu­sive. Die LTE-50-Option ist im Rahmen der Aktion ohne Aufpreis enthalten, sodass die Kunden bis zu 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung haben.

Allnet-Flat L: Güns­tiger und mehr drin

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Während die Aktionen für die Allnet-Flats S, S Extra und M zunächst bis zum 28. Februar gelten, läuft das aktu­elle Angebot für die Allnet-Flat L bis zum 4. April weiter. Die monat­liche Grund­gebühr bleibt - wie schon zuletzt - von 35 Euro auf 27 Euro redu­ziert. Zudem haben Kunden, die sich im Akti­ons­zeit­raum für den Tarif entscheiden, jeden Monat 32 GB anstelle der norma­ler­weise übli­chen 15 GB High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung. Im Akti­onstarif ist auch die LTE-50-Option enthalten.

In allen Akti­onsta­rifen ist die GB+-Option enthalten. Damit bekommen Kunden, die ihren Vertrag behalten, in den Tarif­stufen S und S Extra jedes Jahr das monat­liche Daten­kon­tin­gent um 1 GB erhöht. In den Tarif­stufen M und L erhöht sich das monat­liche Surf­kon­tin­gent jedes Jahr um 5 GB. Wenn der Kunde den Tarif wech­selt, entfällt der Bonus.

Wie bei cong­star üblich können Kunden die Tarife mit und ohne zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit wählen. Einziger Unter­schied ist die bei Vertrags­abschluss anfal­lende Anschluss­gebühr. Liegt diese für Kunden, die sich für zwei Jahre binden, bei 15 Euro, zahlen Inter­essenten bei Buchung des Flex-Tarifs hierfür 35 Euro.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Hier können Sie Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.