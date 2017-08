Weiterhin fünffaches Datenvolumen zu haben

Wie congstar mitteilt, ist die Nachfrage nach dem Geburtstags­angebot mit dem fünffachen Daten­volumen für die Allnet-Flat-Tarife überraschend groß. Aus diesem Grund hat sich die Telekom-Tochter dazu entschieden, die Aktion anlässlich des zehnjährigen Bestehens bis einschließlich den 30. September zu verlängern. Die Aktion gilt dabei sowohl für Bestands- als auch Neukunden in den Tarifen Allnet-Flat und Allnet-Flat Plus. Wer den Daten­turbo als Geburtstags-Special bucht, bekommt dauerhaft je nach Tarif bis zu 10 GB Daten­volumen und damit das fünffache des normalen Daten­volumens. Erst wenn der Tarif gewechselt oder der Datenturbo deaktiviert wird, verfällt auch der Anspruch auf das Plus an Extra-Datenvolumen.

Die Details zu der Aktion wie in der unten­stehenden Meldung verändert congstar bei der Verlängerung der Aktion jedoch nicht.