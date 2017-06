congstar-Aktion: Allnet-Flats mit bis zu 10 GB Datenvolumen

congstar spendiert Neukunden bis zu 10 GB Datenvolumen in seinen Allnet-Flats. Nur für Tarife mit Laufzeit fallen keine zusätzlichen Kosten an. Der Telekom-Discounter feiert seinen 10. Geburtstag.

congstar feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer neuen Aktion. So spendiert der Discounter-Provider der Deutschen Telekom in seinen Allnet-Flat-Tarifen mehr Datenvolumen. Je nach Angebot - zum Beispiel mit oder ohne Laufzeit - erhalten Kunden somit bis zu 10 GB Datenvolumen pro Monat ohne zusätzliche Kosten. Die Aktion gilt noch bis zum 27. August und gilt dauerhaft als Vorteil für Neu- und Bestandskunden, die eine Allnet Flat oder eine Allnet Flat Plus gebucht haben. Erst kürzlich hat auch Sparhandy eine ähnliche Aktion für Allnet-Flatrates mit 10 GB Daten im Telekom-Netz gestartet.

Der Kunde erhält eine fünffache Menge des Daten­volumens für 5 Euro mehr im Monat auf die monatliche Grundgebühr des jeweiligen Tarifs. Dafür muss das reguläre Datenkontingent aktiviert werden. So steigt das Datenvolumen bei der Allnet Flat von 1 GB auf 5 GB pro Monat. Bei der Plus-Version des Tarifs sind es 10 GB statt regulär 2 GB pro Monat. Dabei steht den Kunden eine Übertragungs­geschwindig­keit von bis zu 42 MBit/s im Downstream bzw. 6 MBit/s im Upstream zur Verfügung. Ist das jeweilige Datenvolumen vorzeitig vor Monatsende aufgebraucht, dann wird die Performance für den Rest des Monats auf maximal 32 kBit/s im Downstream bzw. 16 kBit/s im Upstream gedrosselt.

Online-Vorteil für Laufzeit-Tarife

congstar feiert mit Allnet-Flat-Aktion seinen 10. Geburtstag Wer als Neukunde bei congstar die Allnet Flat Plus mit einer 24-monatigen Mindest­vertrags­laufzeit online oder über die Hotline mit der Rufnummer 01806507500 bestellt, erhält die Offerte im Rahmen der Aktion für monatlich 25 Euro statt 30 Euro. Zudem entfällt laut congstar der Aufpreis für den "Geburtstags-Datenturbo" in Höhe von 5 Euro pro Monat. Insgesamt bekommen Neukunden eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie 10 GB unge­drosseltes Daten­volumen für 25 Euro pro Monat. Bei der Laufzeit-Version der Allnet Flat von congstar sind 5 GB Datenvolumen und eine Telefon-Flat für 20 Euro pro Monat inkludiert. Wichtig: Die Hotline ist Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr und Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar; der Festnetzpreis beträgt 20 Cent je Anruf; die Mobilfunkpreise betragen maximal 60 Cent je Anruf.

Bei den Flex-Versionen mit kurzer Laufzeit oder Buchung über einen anderen Weg verhält es sich etwas anders: Wer sich als Neukunde für eine der Flex-Varianten entscheidet, die Laufzeit­variante im Telekom-Shop bzw. im Fachhandel gebucht oder als Bestandskunde in einen Allnet-Flat-Tarif gewechselt, kann der Datenturbo für zusätzlich 5 Euro mehr im Monat aktiviert werden. Der Online-Vorteil gilt für diese Tarif-Varianten nicht.

Hinweis: Noch immer fehlt bei den Smartphone-Tarifen von congstar der Zugriff auf den Internet-Zugang per LTE.

Tarif-Vergleich: LTE-Telekom-Angebote mit mindestens 2 GB Daten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, gezielt Allnet-Flats mit mindestens 2 GB Datenvolumen im Telekom-Mobilfunknetz zu vergleichen und so das für Sie günstigste Angebot zu ermitteln.