congstar: Bis zu 40 GB monatlich für ausgewählte Kunden

Bei cong­star gibt es für ausge­wählte Kunden eine Allnet-Flat mit 40 GB Daten­volumen pro Monat. Außerdem starten Penny Mobil und ja!mobil am Montag eine Neukunden-Aktion.

Wie berichtet bietet cong­star derzeit die Allnet-Flat M zu Sonder­kon­ditionen an. Für 20 Euro monat­liche Grund­gebühr bekommen die Kunden nicht nur die Möglich­keit, unbe­grenzt in alle deut­schen Netze zu tele­fonieren und SMS-Mittei­lungen zu verschi­cken. Im Preis enthalten sind auch monat­lich 25 GB Daten­volumen und die LTE-50-Option.

Für ausge­wählte Kunden gibt es aber noch einen weiteren Cyber-Deal von cong­star. Dieser richtet sich offenbar an Bestands­kunden, wie aus einem Screen­shot aus der cong­star-App hervor­geht, den uns ein Leser über­mit­telt hat. Mit diesem Angebot will der Mobil­funk-Discounter Bestands­kunden offenbar zum Wechsel in einen höher­wer­tigen Tarif bewegen.

Ange­boten wird die Allnet-Flat L, aller­dings mit monat­lich 40 GB anstelle der sonst zurzeit übli­chen 22 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat. An der Grund­gebühr von monat­lich 33 Euro ändert sich nichts. Verfügbar ist das Angebot dem Screen­shot zufolge bis zum 29. November. Welche und wie viele Kunden die Allnet-Flat L mit 40 GB ange­boten bekommen, ist nicht bekannt.

Neukunden-Aktion bei Penny Mobil und ja!mobil

Bis zu 40 GB bei congstar

Screenshot: teltarif.de Eine Neukunden-Aktion startet am kommenden Montag bei den von cong­star betreuten Prepaid­marken der Rewe Group. Wer im Akti­ons­zeit­raum vom 29. November bis zum 12. Dezember einen neuen Mobil­funk­anschluss von Penny Mobil oder ja!mobil akti­viert, erhält einmalig 10 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Von der Aktion profi­tieren alle aktuell ange­botenen Tarife von Penny Mobil oder ja! mobil, auch das Sechs-Monats-Paket. Der 10-GB-Bonus wird durch einen Daten­pass zur Verfü­gung gestellt, der für 31 Tage gültig ist - unab­hängig davon, dass die Abrech­nungs­zeit­räume bei Penny Mobil und ja!mobil ansonsten 28 Tage betragen. Nach Ablauf der 31 Tage oder nach Verbrauch der 10 GB Extra-Daten surfen die Kunden wieder mit dem Daten­volumen des gebuchten Tarifs.

Nicht geeignet sind die Tarife der Rewe-Mobil­funk­marken für Inter­essenten, die eine eSIM nutzen möchten. In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, warum cong­star bei Penny Mobil und ja!mobil im Gegen­satz zu den eigenen Tarifen und zu fraenk noch keine eSIM-Profile anbietet.