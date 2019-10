congstar: Allnet Flat Plus mit 10 GB für 25 Euro/Monat

Die Telekom-Discount-Tochter bietet 10 GB Volumen für 25 Euro im Monat an. LTE mit 50 MBit/s kann optional dazu gebucht werden. Für kurz­fris­tigen höheren Bedarf stehen drei verschie­dene Daten­pässe bereit.

Die Discount-Tochter cong­star der Telekom Deutsch­land hat ein Angebot für Viel­surfer und Viel­tele­fonierer unter den Mobil­funk­nutzern aufge­legt. Sie können bei cong­star unter Umständen profi­tieren. Die cong­star Allnet Flat Plus mit 10 GB Daten­volumen kostet bei Online-Buchung bis zum 28. Oktober 2019 25 Euro im Monat. Das entspricht einem monat­lichen Rabatt von 5 Euro gegen­über dem sonst übli­chen regu­lären Preis.

Zu beachten ist, dass diese Vergüns­tigung für maximal 24 Monate oder bis zu einem mögli­chen vorzei­tigen Tarif­wechsel gilt. Im Angebot enthalten ist außerdem eine Allnet-Flat zum Tele­fonieren und zum SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Um im LTE-Netz der Telekom surfen zu können, kann darüber hinaus für 3 Euro zusätz­lich pro Monat die "LTE 50 Option" hinzu­gebucht werden. Sie ist monat­lich kündbar und verdop­pelt zudem die Daten­geschwin­digkeit auf max. 50 MBit/s. Tele­fonieren über LTE (VoLTE) oder über WLAN (WLAN-Call) ist bei cong­star gene­rell noch nicht möglich.

Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis beträgt beim Allnet Flat Plus Tarif mit 24 Monaten Mindest­vertrags­lauf­zeit 10 Euro, bei der monat­lich künd­baren Flex-Vari­ante 30 Euro.

Neue Daten­pässe mit viel Daten­volumen

Congstar bietet 10 GB Datenvolumen zu einem attraktiven Kurs an. LTE ist möglich. Ab sofort bietet cong­star auch neue Daten­pässe für seine Mobil­funk­tarife und für den cong­star Home­spot an. Sie bieten die Möglich­keit, für 24 Stunden, für 48 Stunden (am Stück) oder eine ganze Woche zusätz­liches Daten­volumen zu buchen. Kunden haben damit die Möglich­keit, bei kurz­fris­tigem hohen Daten­bedarf flexibel und bedarfs­gerecht etwas Zusatz­volumen zu buchen, ohne dass das regu­läre Daten­volumen verbraucht wird oder ein Tarif­wechsel notwendig wird.

Für Mobil­funk­kunden gibt es drei Daten­pässe, die zu den Tarifen cong­star Basic, cong­star Smart, cong­star Allnet Flat, cong­star Allnet Flat Plus und cong­star Fair Flat akti­viert werden können:

20 GB Pass (24 Std.) für 5 Euro

40 GB Pass (48 Std.) für 8 Euro

Für den cong­star Home­spot stehen zwei Daten­pässe zur Verfü­gung:Die Daten­pässe können im Mobil­funk­netz über die Seite datapass.de akti­viert und bei Bedarf auch mehr­mals während eines Abrech­nungs­zeit­raums gebucht werden.