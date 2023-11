congstar Prepaid: Bis zu 18 GB LTE-Volumen

Der Mobil­funk-Discounter cong­star hat im Rahmen einer Aktion einige seiner Prepaid­tarife aufge­wertet. Das Angebot gilt für Inter­essenten, die ihr Star­terset online erwerben und den Tarif bis spätes­tens 25. Januar 2024 akti­vieren. Mehr Daten­volumen erhalten Kunden sowohl in Tarifen, die im Vier-Wochen-Takt abge­rechnet werden, als auch im Halb­jahres-Paket.

Kunden, die sich für den Allnet-M-Tarif entscheiden, bekommen im Rahmen der Aktion 6 GB anstelle der sonst übli­chen 5 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Der Tarif kostet 10 Euro in vier Wochen und bietet außerdem unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze. Neue congstar-Prepaidaktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de Gleich 3 GB mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich bekommen Inter­essenten, die sich im Akti­ons­zeit­raum für den Tarif Allnet XL für 20 Euro in vier Wochen entscheiden. Demnach stehen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 18 GB anstelle der sonst übli­chen 15 GB High­speed-Surf­volumen zur Verfü­gung. Zudem gehört eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand zum Tarif.

Halb­jahres-Paket: Insge­samt 6 GB mehr

cong­star hat auf Prepaid-Basis auch ein Halb­jahres-Paket im Angebot, das 50 Euro für sechs Monate kostet. Auch in diesem Tarif haben die Kunden eine Tele­fonie- und SMS-Flat­rate in alle deut­schen Netze zur Verfü­gung. Dazu kommen norma­ler­weise monat­lich 5 GB Daten­volumen. Im Rahmen der bis 25. Januar laufenden Aktion erhöht cong­star das Kontin­gent um jeweils 1 GB auf 6 GB.

Noch bis zum Jahres­ende läuft eine weitere Aktion für Prepaid-Neukunden von cong­star. Wer bei Abschluss des neuen Vertrags seine Rufnummer vom bishe­rigen Provider mitbringt, erhält einen Bonus in Höhe von 10 Euro. Kosten für die Rufnum­mern­mit­nahme fallen seit einiger Zeit nicht an. Details zur Portie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.

Während Prepaid-Discounter wie Aldi Talk und Tchibo mobil ihren Kunden mitt­ler­weile bzw. in Kürze auch den Zugang zum 5G-Netz anbieten können, sind cong­star-Kunden in voraus­bezahlten Tarifen weiterhin auf die Netz­stan­dards GSM und LTE beschränkt. Für Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis bietet cong­star hingegen eine kosten­pflich­tige 5G-Option an, die wir im Rahmen eines weiteren Beitrags bereits einem Test unter­zogen haben.