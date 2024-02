congstar Allnet-Flat mit bis zu 40 GB Datenvolumen

Der Mobil­funk-Discounter cong­star hat seine Früh­jahrs­aktion vorge­stellt. Die Allnet-Flat­rate-Tarife für Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag gibt es im Rahmen des bis 3. Juni gültigen Ange­bots mit bis zu 40 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen. Die 5G-Option bleibt für Vertrags­kunden von cong­star kosten­pflichtig. Der Monats­preis wird aber weiterhin auf 3 Euro redu­ziert. Norma­ler­weise zahlen Kunden für den 5G-Zugang monat­lich 5 Euro extra. Aktionstarife bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de In allen Tarifen sind unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze enthalten. Dazu kommt die GB+-Option. Diese beschert Kunden in den Tarif­stufen S und S Extra jähr­lich 1 GB mehr Daten­volumen. Wer sich für die Tarif­stufen M und L entscheidet, bekommt jedes Jahr 5 GB mehr Surf­volumen für den mobilen Internet-Zugang. In den beiden "kleinen" Tarifen surfen die Kunden stan­dard­mäßig mit bis zu 25 MBit/s, in den höher­wer­tigen Preis­modellen mit maximal 50 MBit/s.

Die Akti­ons­tarife im Detail

Die Allnet-Flat S kostet im Rahmen der Aktion monat­lich 12 Euro und die Kunden bekommen jeden Monat 5 GB anstelle der norma­ler­weise im Tarif enthal­tenen 3 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Wer die Allnet-Flat S Extra für 17 Euro monat­liche Grund­gebühr gebucht hat, bekommt in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB als Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang.

Die Allnet-Flat M zum Monats­preis von 22 Euro bietet monat­lich 25 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen. Für Viel­nutzer hat cong­star schließ­lich noch die Allnet-Flat L im Angebot. Diese schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 27 Euro zu Buche und die Kunden bekommen jeden Monat 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den Internet-Zugang über LTE und - bei gebuchter Option - 5G.

10 Euro Bonus für Rufnum­mern­mit­nahme

Inter­essenten, die ihre bestehende Handy­nummer zu cong­star mitbringen, erhalten einen Bonus über 10 Euro. Diese werden mit den für den Mobil­funk­ver­trag anfal­lenden Kosten verrechnet.

Die Allnet-Flat­rates von cong­star gibt es mit einmo­natiger und zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit. Mit kurzer Lauf­zeit beträgt die Anschluss­gebühr 35 Euro. Kunden, die sich für 24 Monate binden, profi­tieren von einem auf 15 Euro redu­zierten Bereit­stel­lungs­preis.

Wie in einem weiteren Beitrag bereits berichtet, bietet mit Kauf­land Mobil ein weiterer Discounter im Telekom-Netz den 5G-Zugang an.