Aktion: congstar streicht Anschlussgebühr bei Allnet-Flats

Der Mobil­funk-Discounter cong­star verzichtet im Rahmen seiner aktu­ellen Winter-Aktion ab sofort auch auf die norma­ler­weise übli­chen Anschluss­gebühren bei Vertrags­abschluss. Das gilt sowohl für Verträge mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit als auch für Tarife, bei denen sich die Kunden nur für einen Monat binden müssen. Der Preis­vor­teil gilt noch bis zum 25. Januar, wie cong­star mitteilt.

Norma­ler­weise beträgt die Anschluss­gebühr bei zwei Jahren Bindung einmalig 15 Euro, während bei Ange­boten ohne lang­fris­tige Bindung 35 Euro berechnet werden. Abge­sehen vom Bereit­stel­lungs­preis, der im Rahmen der Aktion entfällt, sind die Allnet-Flat­rates von cong­star mit und ohne Lauf­zeit iden­tisch. Das gilt sowohl für die Grund­gebühr, als auch für die Inklu­siv­leis­tungen.

Aktu­elle Kondi­tionen der Allnet-Flat­rates

congstar wertet Winter-Aktion auf

Foto: congstar.de, Screenshot: teltarif.de Die Allnet-Flat S kostet monat­lich 12 Euro und bietet neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze jeden Monat 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Bei der Allnet-Flat S Extra zum Monats­preis von 17 Euro steigt die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge auf 10 GB.

Bei den Allnet-Flat­rates M und L ist die LTE-50-Option inklu­sive, die norma­ler­weise 5 Euro monat­lich extra kostet. Die Allnet-Flat M kostet jeden Monat 22 Euro und bietet 22 GB monat­liches Inklu­siv­volumen. Mit der Allnet-Flat L für 27 Euro im Monat steigt das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Inklu­siv­volumen auf 32 GB.

In allen Tarifen ist auch "GB+" inklu­sive. Damit erhöht cong­star das monat­liche Inklu­siv­volumen jedes Jahr um 1 GB in den Tarif­stufen S und S Extra. In den beiden höher­wer­tigen Verträgen steigt die monat­liche Daten­menge mit GB+ jedes Jahr um 5 GB. Die Kondi­tionen gelten zunächst - wie der Bereit­stel­lungs­preis­ent­fall - bis zum 25. Januar.

cong­star bewirbt verstärkt 5G

cong­star setzt mitt­ler­weile verstärkt auch auf die Möglich­keit, seinen Kunden den Zugang zum 5G-Netz zu ermög­lichen. Die 5G-Option kostet monat­lich 5 Euro extra. Unab­hängig vom genutzten Tarif beträgt die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit nach Buchung dieser Option 50 MBit/s im Down­stream.

